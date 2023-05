Riforma dello sport: ANCos e Confartigianato Cuneo ne parlano in un convegno aperto a dirigenti e sportivi

La recente “riforma dello sport”, che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio, ha introdotto numerose novità in capo alle società sportive e agli atleti delle stesse. Per introdurre nuove procedure, obblighi e adempimenti, ANCoS Cuneo organizza un incontro, gratuito e aperto a tutti i dirigenti e sportivi della Granda, il prossimo venerdì 26 maggio, a partire dalle ore 18.00, presso la Sala convegni della Confartigianato Cuneo (ingresso Via XXVIII Aprile, 24 – Cuneo).



Durante il convegno si tratterà dell’impatto della riforma sia per le società sportive, a partire dalla distribuzione indiretta degli utili per arrivare alle modifiche sulla personalità giuridica e sugli statuti, sia per gli atleti, andando ad approfondire agevolazioni, obblighi contributi e retributivi e assicurativi ed assicurazioni obbligatorie.



Interverranno in qualità di esperti in materia il Prof. Avv. Mariano Protto, Professore Ordinario di Diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva presso l’Università degli Studi di Torino e gli Avvocati Domenico Filosa e Daniele Perrucca, entrambi cultori di Diritto Amministrativo dello Sport presso l’Università degli Studi di Torino e Docenti della “Scuola dello Sport” del CONI.



ANCoS - Confartigianato Cuneo (presente in tutta la provincia con 19 uffici territoriali) può supportare società e atleti in tutti gli adempimenti normativi e burocratici richiesti dai nuovi regolamenti, nonché fornire agli associati copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile (anche in occasione della partecipazione alle attività sportive, ricreative e culturali) e sopperire in modo puntuale e professionale alle necessità di assistenza fiscale (tenuta contabilità, dichiarazione redditi) e consulenza previdenziale (pensioni, invalidità, infortuni, domande di sostegno al reddito, ISEE, RED).



Per informazioni e adesioni all’incontro: ancos@confartcn.com