Scoperta a Caramagna Piemonte la targa per ricordare il lascito di Margherita Luino

Questa mattina, 10 maggio, alla presenza di Bruno e Giuliana (i due benefattori che hanno co-finanziato la realizzazione dell'area giochi), e della giunta comunale di Caramagna Piemonte guidata da Franco Emanuel è stata scoperta la targa che ricorda il lascito di Margherita Luino presso l'area di Piazza Castello.



L'area, realizzata nel 2020 dalla precedente amministrazione rappresentata stamattina dall'ex sindaco Maria Coppola e dall'ex vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Osella, per le restrizioni Covid prima e il cambio di amministrazione poi, non aveva ricevuto la giusta inaugurazione. Alla realizzazione della stessa contribuì anche la Pro Loco guidata da Sergio Palermo con un'offerta per l'acquisto di un'attrezzatura. Presenti anche il gruppo Alpini, l'Avis locale e gli amministratori ed ex amministratori della Casa di Riposo destinatari anche loro di contributi importanti.