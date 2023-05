Benessere in famiglia, l’importanza dell'aria che respiriamo

La qualità dell'aria presente in casa è fondamentale per il benessere delle persone: l'aria, infatti, contiene particelle biologiche come polveri, pollini e inquinamento, che possono dare origine a una serie di disturbi da irritazione o di tipo allergico.

Anche in questo caso, il climatizzatore può essere un valido alleato per migliorare il benessere della famiglia e garantire un ambiente pulito e sano.

Un’appropriata filtrazione è sinonimo di qualità dell’aria ed è importantissima non solo nelle abitazioni private, ma anche negli uffici e negli esercizi commerciali di ogni tipo: è fondamentale che l’impianto di climatizzazione sia dotato di Filtro ad Alta Efficienza, come i filtri Toshiba.

I filtri Toshiba sono dotati di sistema di filtrazione multistadio con funzione di pre-trattamento (inibizione di virus e batteri, rimozione di agenti allergeni e particolato fine) e di purificazione, che può essere differente a seconda del modello. Vediamo di seguito quali sono le tecnologie disponibili.

Filtro al plasma: si tratta di un filtro elettrico con ionizzatore che assorbe e neutralizza le particelle inferiori a 0,001 m, come polvere fine, polline, spore di muffa e virus che vengono attirate e bloccate sulla batteria - dotata della tecnologia Magic-Coil® - e poi smaltite con l’acqua di condensa.

Filtro ionizzatore al plasma: genera O-zone che svolge un’azione battericida totale. L’Ozono ferma virus e batteri e li rende inefficaci.

Filtro Ultra Fresh: trattiene oltre l'85% di PM2.5, il particolato causato dall’inquinamento atmosferico, che ha un diametro inferiore a 2,5 micrometri

Filtro Ultra Pure: è in grado di inibire l'attività di virus e batteri, purificando l’aria attraverso ioni d’argento ed enzimi estratti dal kimchi, con effetto deodorante e antibatterico fino al 99.9%; inoltre trattiene il particolato fine fino al 94%.

Per mantenere sempre elevata la qualità dell’aria presente in casa, è molto importante effettuare una manutenzione periodica dei filtri per garantire il corretto funzionamento e le massime prestazioni del climatizzatore, nonché evitare che vada incontro all’usura. Basterà rimuovere correttamente il filtro, sollevando il pannello frontale dell’unità interna e procedere alla pulizia: saranno sufficienti, salvo diverse indicazioni, acqua e sapone o un’accurata aspirazione.

