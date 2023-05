Digital entertainment: le preferenze degli italiani e il primato del gioco online

Negli ultimi decenni si è assistito a una vera e propria rivoluzione del settore intrattenimento, attuata mediante lo sviluppo digitale e tecnologico. Il miglioramento delle strutture fisiche, quali fibra e reti sempre più sofisticate, insieme all’evoluzione delle abitudini degli utenti hanno portato un grande cambiamento. Dallo svago mediante supporti fisici si è passati alla fruizione illimitata di contenuti, accessibili in qualsiasi momento tramite app web e native.

Le preferenze degli utenti

Secondo le indagini Comscore dell’ultimo anno, l’audience digitale trascorre il suo tempo sul web per il 60% tra intrattenimento e social. Oltre allo streaming, detengono un peso considerevole i giochi online, di cui cresce sempre più l’offerta e il successo trasversale fra gli utenti. In effetti, basta dare uno sguardo su bonusfinder.it per notare la vasta scelta di piattaforme con le condizioni più vantaggiose recensite dai clienti.

In Italia la popolazione digitale conta ben 42 milioni di persone, raggiungendo un livello di diffusione del 77% tra le persone maggiorenni. Tra i Paesi con il più alto livello di avanzamento dell’intrattenimento online, l’Italia si posiziona al quarto posto subito dopo gli Stati Uniti. Questo dato dimostra che tra gli utenti italiani vi è un crescente apprezzamento delle forme di svago offerte da app e siti web, che non accenna ad arrestarsi.

Come scegliere la giusta piattaforma

Tramite il sito di comparazione di bonus emerge anche che gli utilizzatori della rete diventano sempre più esigenti e ricercano costantemente il miglior servizio possibile per le proprie necessità. Il fattore bonus è, infatti, uno dei principali da considerare quando si sceglie la piattaforma su cui trascorrere il proprio tempo libero. Questo vale sia per i siti di gioco online che per i colossi dello streaming.

Sulle app di gaming il bonus può avere diverse forme tra cui quella di benvenuto, il bonus per il primo deposito o anche bonus fedeltà. Ma ciò vale anche per i siti che propongono contenuti multimediali da visionare in streaming, dove è frequente trovare modalità di bonus legate a pacchetti tra serie Tv e film oppure sport, musica e così via. Quindi, partire da un sito di comparazione appare la scelta più vantaggiosa per valutare le migliori condizioni d’uso per l’utente.

Passatempi online tra sport, casinò e video

Nella classifica degli svaghi più scelti dagli utenti detengono un posto rilevante i casinò online dove gli italiani possono divertirsi con quei giochi che hanno sempre amato. Poker, blackjack, baccarat hanno sempre allietato il tempo libero e oggi si può tentare la fortuna a slot e roulette come se si fosse in vero casinò di Las Vegas, pur restando comodamente sul divano di casa. Anche gli appassionati di sport trovano il loro spazio sui siti di betting, provando a intercettare i possibili risultati dei match sportivi nazionali e internazionali.

Buona parte del settore del digital entertainment riguarda però la fruizione di video, basti pensare che la piattaforma mediatica per eccellenza, YouTube, vede una copertura del 95% all’interno della popolazione digitale. Ciò significa che la quasi totalità delle persone che oggi usano internet guardano giornalmente video su questo sito. Una delle community più consolidate è proprio quella dei gamers, dove hanno molto successo le dirette streaming durante tornei, ad esempio di poker, oppure sessioni di gameplay ai videogiochi.

Trend e prospettive future

Se si volesse identificare una caratteristica principale dello sviluppo tecnologico conosciuto negli ultimi anni, il primato andrebbe alla velocità. L'innovazione digitale ha cambiato radicalmente le abitudini delle popolazioni, in modo trasversale a prescindere dalla collocazione geografica e delle specificità demografiche, in tempi rapidissimi. Dunque, sorge spontaneo domandarsi quale sarà il futuro dell’intrattenimento negli anni a venire.

Da una parte c’è chi tenta di riaffermare il fascino del cinema tradizionale sullo streaming, come hanno fatto i cinema del Piemonte. Dall’altra stanno già conquistando un ruolo centrale le recenti tecnologie di Realtà Aumentata (AR) e l’Intelligenza Artificiale (AI). I nuovi trend prospettano la crescente integrazione tra realtà virtuali e dimensione reale, si veda il Metaverso. Le sessioni di svago diventano, quindi, sempre più dettagliate, realistiche e di conseguenza maggiormente coinvolgenti. Indossare un visore e ritrovarsi al tavolo del poker, permette la totale immersione nel gioco e di conseguenza il divertimento assicurato.