La start up cuneese Elemento si aggiudica la tappa torinese del programma Talentis

Venerdì 5 maggio, presso l’Intesa Sanpaolo Innovation Centre, la startup cuneese Elemento ha vinto la quarta tappa di Talentis 2023, qualificandosi di diritto per la finale di giugno a Rapallo.

Talentis è il programma creato da Confindustria nel 2022 per dare visibilità alle migliori realtà di imprenditoria giovanile. Il contest prevede un percorso di selezione in tre fasi, al termine delle quali i candidati vincitori avranno la possibilità di presentare la propria idea di business in occasione del Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Rapallo e Capri.

Le startup vincitrici riceveranno, oltre ai premi in palio, la possibilità di prendere parte ad un evento celebrativo a Roma a dicembre, dedicato al mondo dell’innovazione e del venture capital italiano.

“Talentis – commenta Gabriele Fronzé, ceo di Elemento – costituisce per le startup italiane un’opportunità imperdibile per accedere alla rete di Confindustria, individuando partner per creare progetti innovativi condivisi, e noi non vediamo l’ora di farlo”.