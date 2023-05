Gas: alla scoperta delle offerte 2023 per la casa di Sorgenia

A dicembre 2022 il prezzo all’ingrosso del gas ha registrato un netto calo, una tendenza proseguita anche nei primi mesi del 2023.

Secondo ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, a gennaio le tariffe del gas sono scese di circa il 35%, mentre a febbraio la riduzione media si è aggirata intorno al 13% per quanto riguarda il mercato tutelato.

Tuttavia, i vantaggi maggiori si stanno riscontrando nel mercato libero, in particolare nelle tariffe indicizzate, in cui il valore della componente gas viene aggiornato mensilmente, guardando all’andamento del prezzo dell’energia all’ingrosso.

Ovviamente, è importante analizzare con attenzione l’effettiva convenienza di questa soluzione tariffaria, effettuando le opportune valutazioni e considerando anche il proprio fabbisogno energetico.

Tra le offerte gas casa attualmente disponibili sul mercato libero risulta particolarmente interessante Next Energy Sunlight Gas di Sorgenia, la prima digital energy italiana, con un’esperienza nel settore dell’energia di oltre 20 anni.



Quali opportunità con Next Energy Sunlight Gas?

Next Energy Sunlight Gas è un’offerta per il gas a prezzo indicizzato, con una commissione fissa e un valore della componente gas competitivo aggiornato mensilmente al prezzo del PSV (Punto di Scambio Virtuale), ossia il luogo virtuale in cui avvengono le compravendite di gas tra i vari operatori attivi nel settore dell’energia.

Come tutte le proposte di Sorgenia, anche Next Energy Sunlight Gas è 100% paperless, con la possibilità di attivare online la fornitura e gestirla in modo completamente digitale dall’area riservata o dall’app MySorgenia.

Tra i vantaggi della proposta c’è lo Sconto Fedeltà applicato al servizio commerciale, che cresce nel tempo e premia i clienti Sorgenia più fedeli, oppure uno sconto del 10% sulle ricariche dell’auto elettrica effettuate attraverso l’app MyNextMove.

L’offerta gas di Sorgenia include anche una serie di servizi rivolti alla sostenibilità. Tra questi c’è Greeners, una community green che premia le azioni a tutela dell’ambiente: infatti, come un vero e proprio gioco esperienziale, iscrivendosi al programma si guadagnano green coins portando a termine missioni sostenibili. I crediti accumulati possono poi essere convertiti in premi, che vanno da prodotti eco-friendly al supporto di iniziative green o di solidarietà.

Infine, per ogni contratto gas stipulato vengono anche adottati 5 mq di foresta, che Sorgenia si impegna a preservare nell’ambito di un progetto di sostenibilità per catturare la CO 2 che interessa due aree boschive in provincia di Brescia.



Luce e gas con Sorgenia: Next Energy Sunlight Luce + Gas

Naturalmente, Sorgenia mette a disposizione anche offerte dual fuel, che si contraddistinguono per la possibilità di sottoscrivere un unico contratto per luce e gas, beneficiando in questo modo di interessanti vantaggi.

Infatti, affidandosi a un solo fornitore la gestione delle utenze risulta più comoda, sia per quello che riguarda il monitoraggio dei consumi che i pagamenti, per cui è sufficiente fare riferimento a un’unica bolletta. Inoltre, le offerte dual fuel possono caratterizzarsi per una maggiore convenienza economica: in genere, infatti, le compagnie del mercato libero formulano tariffe ancora più competitive per questa particolare tipologia di offerte.

Attualmente, per usufruire dei vantaggi delle offerte dual fuel con Sorgenia è possibile optare per Next Energy Sunlight Luce + Gas, con una tariffa a prezzo indicizzato anche per l’energia elettrica, che in questo caso oltre che dalla FEE è determinato dall’andamento dell’indice PUN. In più, la fornitura elettrica proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, così da favorire un minore impatto sull’ambiente a livello di emissioni di CO 2 .

Inoltre, con Next Energy Sunlight Luce + Gas è compreso anche Beyond Energy, un servizio che permette di monitorare i consumi elettrici dell’abitazione e di ricevere consigli personalizzati in merito a come modificare le abitudini quotidiane per ridurre il proprio carbon footprint.

A prescindere dall’offerta selezionata, quindi, con Sorgenia è sempre possibile usufruire di soluzioni competitive, attente all’ambiente e full digital.