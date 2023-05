L’orologio da polso è sempre stato considerato come l’accessorio più importante da poter indossare, specie se ad eventi mondani. Tuttavia, se ne può anche avere necessità per un uso quotidiano, e ciò è legato esplicitamente alle funzionalità che un determinato modello può offrire. Per tali motivazioni, scegliere un orologio da polso non è mai un’impresa facile, né per sé stessi né se deve essere un regalo da fare a qualcun altro.

Siccome una volta acquistato potrebbe essere complesso o fastidioso dover chiedere il reso o effettuare una sostituzione, è opportuno selezionare con arguzia le caratteristiche che il modello dell’orologio da polso in questione deve presentare. Allo scopo di fornire delle informazioni utili, ecco la guida alla scelta di un orologio da polso.

Acquisire consapevolezza: per chi è l’orologio da polso?

Prima di tutto bisogna acquisire consapevolezza, e per farlo è necessario avere bene in mente a chi sarà indirizzato l’orologio da polso da acquistare, anche nel caso sia per sé stessi. Infatti, è opportuno variare il modello in base alle esigenze e alle varie occasioni: ecco alcuni esempi.

Per occasioni speciali

Se è un regalo per una ricorrenza speciale come una laurea o una cresima, è consigliato un orologio da polso più classico nel design, e dunque maggiormente sobrio. Ciò non toglie che a quest’ultimo non devono mancare dei materiali preziosi, data appunto la specialità dell’occasione, e dunque è bene assicurarsi che ci siano metalli pregiati o altro di valore. Invece, per un matrimonio si potrebbe anche osare e prendere un modello con un diametro della cassa ridotto, ma resa evidente dalla presenza di piccoli diamanti incastonati, così da simboleggiare l’unione.

Per usi sportivi

Se il diretto interessato segue delle passioni sportive, tanto vale prendere un modello di orologio da polso che possa essere adatto, per caratteristiche, alle diverse attività fisiche. Ad esempio, qualora si tratti di una persona intenzionata a stare parecchio tempo in mare per svolgere le immersioni subacquee, allora è bene affidarsi ad un brand che riesca a garantire un orologio con una resistenza tale da non subire danni pur penetrando parecchio in profondità. Infatti, non tutti sanno che esistono dei marchi produttori di linee ad hoc per sportivi, che essi siano legati all’acqua o al cielo, nel caso in cui questi ultimi risultino appassionati di aviazione.

Per collezionisti

I collezionisti prediligono degli orologi da polso appartenenti a brand più di nicchia, oppure quei modelli ormai difficili da reperire, poiché fuori produzione. Si tratta pur sempre di orologi raffinati, dotati anche di finiture estetiche particolari, e perciò con il crescere della rarità aumenta anche il prezzo finale. Le caratteristiche vanno valutate attentamente in questo caso.

Scegliere un orologio da polso in base alla sua fascia d’appartenenza

C’è chi potrebbe farne un uso quotidiano di un qualsiasi orologio da polso, e chi potrebbe decidere di utilizzare un modello di lusso solo per gli eventi mondani. Per i primi, può andar bene anche un modello di orologio più basilare, a prezzi minori e perlopiù rivolti ai giovani: è il caso di uno Swatch o di un Casio. Con gli orologi di fascia media si inizia già a selezionare un modello tra i brand più noti, come Citizen, Hugo Boss e Calvin Klein, e chiaramente i prezzi cominciano ad aumentare. Ciò è dovuto alle finiture più curate e dettagliate, con movimenti automatici e visibili il più delle volte.

Per quanto riguarda la fascia alta, ci si addentra nel campo degli orologi di lusso, facilmente acquistabili su Pluswatch.it, portale online dotato di un’ampia selezione. I costi sono davvero altissimi, si parla di migliaia e migliaia di euro, ma la bellezza e le funzionalità rappresentano tratti unici. Non solo diamanti e pietre preziose, ma il prezzo si eleva anche per l’innovazione tecnologica con la quale un singolo modello viene realizzato: questi orologi sono belli, precisi e funzionali.