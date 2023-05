AssistiAmo Group, una mano concreta per i problemi di anziani, malati e disabili

AssistiAmo Group è un gruppo che opera sul territorio italiano da più di 12 anni, occupandosi di assistenza domiciliare ed ospedaliera per anziani, malati e disabili.

AssistiAmo Group nasce e si sviluppa come un’azienda a conduzione familiare che lavora costantemente 365 giorni l’anno offrendo un servizio flessibile e senza vincoli, in grado di alleggerire le famiglie che hanno a che fare con la complicata burocrazia legata alla gestione dell’assunzione “fai da te”.

Fa parte del gruppo la filiale di ALBA, aperta da 6 anni e con ormai un'ampia e consolidata clientela, che offre i propri servizi di assistenza anche nella zona di BRA e in tutta la provincia di Cuneo.

L’obiettivo principale della signora Pavesio, responsabile della Filiale è quello di fornire, oltre che un validissimo supporto organizzativo e burocratico, anche soprattutto il massimo appoggio a livello emotivo e psicologico alle famiglie cercando di offrire professionalità, qualità e disponibilità per la riuscita del servizio.

Assistiamo Group, quindi, non è solo un gruppo che propone un semplice servizio, ma una squadra pronta ad occuparsi delle esigenze di ogni famiglia a 360°.

L’ampio ventaglio di possibilità offerte dal Gruppo Assistiamo di ALBA spazia dall’assistenza domiciliare diurna, notturna ed h 24, al servizio baby-sitting e al servizio colf, fino alle prestazioni di assistenza ospedaliera personalizzata.

La responsabile e il suo staff sono a disposizione per un appuntamento in ufficio ad Alba in piazza Rossetti 5/a (ora Piazza Carlo e Franco Miroglio) o presso di Voi.