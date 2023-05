Nuova vita ai mobili da giardino in legno

Chi ha la fortuna di avere un giardino o un piccolo spazio verde esterno che sia, attende con trepidazione l’estate cioè la stagione nella quale si passa più tempo possibile all’aperto. Occorre quindi sistemare lo spazio esterno aggiungendo fiori e piante di vario tipo per immergersi davvero nella natura. Naturalmente, per stare all’aperto in un giardino bisogna arredare questo spazio con i mobili più indicati. Con il passare del tempo succede di frequente che i mobili siano soggetti a usura e logorio soprattutto per colpa delle intemperie, ma non solo. Sono costantemente esposti agli agenti atmosferici e alla luce, motivo per cui occorre riporli e ripararli fino all’arrivo della stagione estiva. Quando però si ricomincia a stare all’aria aperta, è fondamentale dedicare un po’ del proprio tempo a rinnovare gli arredi del giardino.

Come rinnovare i mobili da giardino

Rinnovare l’arredo esterno permette di avere un ambiente più curato e raffinato ma anche più ordinato per accogliere amici e parenti godendo della reciproca compagnia. La prima cosa da fare è sicuramente una pulizia profonda della superficie per eliminare tutti i residui che naturalmente si depositano nel corso del tempo. Inoltre, anche vasi e fioriere possono aver rilasciato delle quantità di terra sulla superficie dei mobili e degli altri arredi. Una spazzola in saggina è perfetta per sfregare la superficie per eliminare anche eventuali licheni e muschi che naturalmente si formano. È un’operazione fondamentale prima di utilizzare impregnanti e vernici per il legno.

La vernice è un passaggio fondamentale

Più come dice il titolo, la vernice è un elemento indispensabile per dare nuova vita ai mobili da giardini in legno. Dopo una pulizia accurata, magari aiutandosi anche con un prodotto abrasivo, sulla superficie perfettamente sgrassata va stesa la vernice che è in grado di chiudere e proteggere le fibre del legno che altrimenti risulta poroso andando ad assorbire l’acqua piovana. Le migliori vernici rendono la superficie resistente all’acqua, andando a creare un film idrorepellente. L’importante per raggiungere l’obiettivo è sempre quello di avere una superficie perfettamente levigata da ottenere anche utilizzando della carta abrasiva e dello stucco. Infatti, lo stucco per il legno va utilizzato per riempire eventuali buchi, crepe e fessure che altrimenti vanificano l’intero lavoro di restyling dei mobili da giardino, indispensabili per godersi gli spazi esterni compresi quelli di balcone, terrazzo o cortile interno.

Via libera al colore

Certo, lasciare il legno più naturale possibile è sempre un’opzione ma quest’anno è il momento ideale per sbizzarrirsi con il colore. Esiste una scelta molto ampia di tinte dalle più semplici fino ai toni più accesi che permettono di adattare ogni tipo di arredo allo stile scelto per il giardino. Il verde che richiama la natura è sempre un’opzione molto gettonata ma si può anche giocare a contrasto con il colore rosso. Invece, le Nuance del grigio e del tortora sono le più indicate per chi desidera un ambiente esterno dai tocchi più moderni.