A Cuneo il Mercato Europeo e quello tradizionale vanno in coppia: le modifiche alla viabilità

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio si svolgerà il Mercato Europeo e, nella giornata di domenica 14, anche un’edizione straordinaria del mercato tradizionale.



Per tale motivo saranno vigenti le seguenti modifiche alla viabilità:

- dalle ore 06:00 di giovedì 11 maggio alle ore 22:00 di domenica 14 maggio



DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in Piazza Galimberti – anello interno – lato sagrato – per tutta la sua estensione – corso Nizza - tra piazza Galimberti (esclusa) ed i corsi Ferraris / Vittorio Emanuele (escluse);



a) dalle ore 05:00 e sino alle ore 21:00 del giorno domenica 14 maggio, DIVIETO DI SOSTA su ambo i lati sia sui lati della carreggiata che sui marciapiedi corrispondenti, ad eccezione dei veicoli appartenenti agli operatori commerciali,

b) dalle ore 06:00 alle ore 21:00 di domenica 14 maggio, DIVIETO DI TRANSITO, ad esclusione dei veicoli appartenenti agli operatori commerciali ed a quelli adibiti alla pulizia dell’area al termine del mercato,

c) domenica 14 maggio sarà consentito l’attraversamento veicolare di Corso Nizza unicamente secondo le seguenti direttrici di marcia:

*Corso Giolitti> Corso Brunet e viceversa;

*Corso Ferraris> Corso Vittorio Emanuele II e viceversa.



La chiusura e la riapertura dei tratti di strada sopra indicati sarà a cura del comitato organizzatore della FIVA-CONFCOMMERCIO