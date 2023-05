A Peveragno si organizza la nuova edizione delle Peveolimpiadi

Peveragno è pronta a riaccogliere le Peveolimpiadi, il tradizionale appuntamento sportivo dell'estate, particolarmente atteso e partecipato dalla comunità.



L’evento si svolgerà per una sola settimana con inaugurazione sabato 24 giugno e inizio dei giochi lunedì 26, fino a venerdì 30. La cena finale con la premiazione delle squadre avrà invece luogo sabato 1 luglio.



Gli organizzatori chiamando quindi a raccolta gli interessati. Sono necessarie sei squadre composte da quattro bambini delle elementari, quattro ragazzi delle medie, almeno una persona 'over 50' e un massimo di quindici soggetti totali. Ogni gruppo dovrà poi nominare un caposquadra.



Ogni caposquadra dovrà presentare la conferma di partecipazione - e una lista di partecipanti - entro il 31 maggio. A squadra, sarà necessario un contributo di 150 euro.



Per informazioni, contattare Gioele (3473080527), Silvia (3450490251) e Davide (3454674500).