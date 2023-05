Anna Aimone, poesie dell’anima che invitano a “Sorgere”

Il suo è un volto conosciuto da tanti a Saluzzo come farmacista della Farmacia San Giuseppe. La sua penna e la sua vena artistica si stanno facendo conoscere in questi mesi.

“Sorgere” il libro dell’esordio letterario e poetico di Anna Aimone prosegue il giro di presentazioni e sarà ancora ospite allo Spazio culturale piemontese (corso Roma 4) giovedì 11 maggio alle 20, in una serata dedicata che vedrà anche la partecipazione del cantautore Gualtiero Alladio e dell’attrice braidese Monica Martinelli per la lettura di alcuni versi.

Fin dall’infanzia l’autrice ha coltivato la passione per la scrittura, la poesia e i racconti. Dopo averli lasciati a lungo nel cassetto, ha deciso che era arrivato il momento di mostrare quelle pagine cariche di interiorità, stupore ed emozione.

Un collage di versi che sono la continuità poetica della sua vita e che, non a caso, si snodano in sezioni temporali: dal trapassato remoto, al presente, al futuro semplice mantenendo una costante: la familiarità a calarsi nell’interiorità più profonda, a cercare, come una speleologa esperta, gli anfratti più nascosti dell’animo, allenata nel sentire i sentimenti.

Il libro edito da “Essenze d’Autore” è dedicato alla figlia Letizia: “l’unico tesoro che risplende ogni giorno nel mio cuore” che si è commossa fino alle lacrime alla prima presentazione del libro, al Circolo dei lettori di Torino, nell’agosto dello scorso anno.

E’ un libro d’Amore con la maiuscola il suo, quello di una donna che “ si nutre di cuori” come recita una poesia della raccolta, una ottantina nel libro.

“Ho voluto condividerle con gli altri e, ognuno, spero potrà trarre qualcosa dai versi nei quali si immedesima maggiormente”.

Il libro è anche un “nido lirico” che accoglie per lenire, quasi una traslazione nel mondo poetico del lavoro di cura e rimedio della sua professione di farmacista, studiosa di bioenergetica e medicina cinese.

Come nasce la sua poesia? “ Scaturisce quando c’è un sentimento, una scena che mi colpisce, come una fotografia. Ho ancora in mente immagini di anni fa che mi hanno catturata. Sono emozioni che cominciano a girarmi in testa. Le risento più volte e ad un certo punto, le parole arrivano. A volte di getto, altre volte si definiscono dopo aver letto e riletto ciò che ho scritto, ascoltando il suono delle parole che mi piace molto”.

Pennellate verbali che tra le pagine si fanno accompagnare da immagini di quadri, acquerelli e ritratti, rendendo visiva l’emozione poetica.

L’autrice è ancora lei Anna Aimone “Ho sempre dipinto, fatto corsi”. Il dipingere rientra nel coté artistico della sua personalità che avrebbe potuto indirizzarla ad una scelta completamente diversa.

“Facevo danza classica – racconta - l’ultimo anno. Se avessi passato l’esame sarei andata alla Scala di Milano. Sono stati condizionamenti di famiglia, del papà in particolare ( al quale sono dedicate due bellissime poesie nel libro) che non poteva pensare ad una figlia così lontana da casa e che hanno chiuso l’avvio di una carriera sul palcoscenico per la laurea in una facoltà scientifica.

“Questo libro mi ha fatto conoscere emozioni e commozioni inaspettate di tante persone. E, attraverso ciò che ho scritto mi piace scoprirmi come donna che ha vissuto, che vive e guarda avanti con fiducia, forte di un imperativo interiore: “Sorgere”. Imperativo che è diventato il titolo del suo libro ed anelito stampato per tutti i lettori. “Perché bisogna sorgere ogni giorno, davanti ad ogni evento” afferma convinta.

Oltre alla serata ( giovedì 11 maggio) allo Spazio culturale piemontese Anna Aimone sarà al Museo della seta di Racconigi il 10 giugno per la presentazione del libro, sempre in compagnia del commento musicale di Gualtero Alladio.