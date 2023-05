Japan Show: a Cremona un ricco calendario di eventi

Il 20 e 21 Maggio a CremonaFiere, in occasione di Japan Show - Salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo - Campionato Internazionale di carpe giapponesi, sarà possibile anche quest’anno immergersi nell’affasciante cultura giapponese, apprezzarne la storia e appassionarsi alle sue numerose sfaccettature.

l ricco programma eventi messo a punto da CremonaFiere in collaborazione con associazioni culturali, esperti di settore e professionisti, vuole offrire al visitatore l’opportunità di lasciarsi trasportare dai colori e dalle tradizioni del mondo nipponico, di accostarsi al magico mondo delle carpe Koi e di approfondirne aspetti più tecnici e specifici.

Già all’apertura della Manifestazione, sabato 20 maggio alle ore 10:00, prenderanno il via numerose attività, dall’attesissimo Koi Show – Campionato internazionale di carpe giapponesi cuore pulsante di Italian Koi Expo, con 37 vasche gara e oltre 160 esemplari iscritti dall’Italia e dall’Europa

I visitatori della Manifestazione potranno partecipare a numerose attività: dai workshop di Origami organizzati dall’Associazione Fujikai, ai mini corsi di lingua giapponese della scuola Kotodama; dai workshop di Sashiko, il ricamo o cucitura tradizionale giapponese utilizzato per il rinforzo decorativo di tessuti e indumenti, organizzati da Tozai, alla conferenza sul Kintsugi, la più antica forma di restauro conservativo giapponese.

Oltre a numerose presentazioni libri, non mancheranno dimostrazioni di Arti Marziali come Judo, Aikido, Kenjutsu, Kendo, Kata con Maestri e allievi di numerose scuole e Dojo come il Kodokan di Cremona; il Clan Bushido di Brescia; l’Accademia Okugi Bugei Italia; l’Aikido Budo Brescia; l’Associazione Shinbu Kai e L’Associazione Mu Mun Kwan. Anche quest’anno ci sarà la presenza dell’Associazione Culturale Giapponese Lailac che animerà il Japan Show con affascianti spettacoli di danza e vestizione del Kimono, oltre a realizzare l’angolo calligrafia e del tè.

Numerosi i momenti divulgativi con gli esperti del Clan Bushido di Brescia che incanteranno il pubblico con la cerimonia del tè del quale spiegheranno le numerose curiosità legate a questa tradizionale bevanda giapponese e l’affascinate pittura sumi.

Non può mancare il teatro d'immagini giapponese Kamishibai e i potenti tamburi Taiko che si incontrano per dare vita a uno spettacolo inedito. Narrazione e musica ci introdurranno nel mondo del folklore del Sol Levante, popolato da personaggi misteriosi, giovani eroi e creature soprannaturali. L’evento a cura di Kamishibai Milano, è un progetto culturale ideato da Pino Zema, moderno narratore e studioso di cultura giapponese. Partecipa il musicista Giacomo Micheli, leader del gruppo di percussioni giapponesi MusubiDaiko.

L’ulteriore nota di colore sarà data dal raduno delle mitiche Daihatsu Trevis. Con il motto “Cercasi Trevis disperatamente” qualche anno fa, Roberta Sciori fonda il Trevis Club Italia, il club della Kei car Trevis prodotta dalla casa automobilistica giapponese Daihatsu e commercializzata in Italia fino alla fine del 2009. Con la consapevolezza di avere una piccola, rara e preziosa automobile la ricerca è proseguita per anni raggiungendo appassionati Trevisisti ad ogni latitudine. Le Trevis con i loro orgogliosi proprietari si ritrovano a Cremona nel contesto formidabile del Japan Show; quale occasione migliore?

Il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona, sarà presente alla Manifestazione con un’area demo e una serie di fumettisti che disegneranno dal vivo soggetti giapponesi. E per gli amanti di questo mondo, avremo un ospite speciale a questa edizione del Japan Show: Keiko Ichiguci. L’appuntamento è per domenica 21 maggio alle 12.00 e ci parlerà di manga e di cultura giapponese.

Le premiazioni del Koi Show, con l’assegnazione di premi di categoria, premi speciali e premi Champion, si terranno domenica 21 maggio alle ore 15:00 nel campo gara realizzato da IKA (Italian Koi Association).

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 20 e Domenica 21 Maggio, dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono già disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket.

Maggiori informazioni e il programma eventi completo sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: http://www.japanshow.it/.