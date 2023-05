Mondovì, in biblioteca vanno in scena le "notti dei pupazzi"

Arriva anche a Mondovì un’iniziativa dedicata alle bambine, ai bambini e... ai loro amici peluche. Prendendo spunto da una bellissima tradizione giapponese (Nuigurumi-Otomari- Ikai) tutti i bambini, nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, sono invitati in biblioteca civica per portare con sé i loro pupazzi del cuore (bambole, peluche). I loro pupazzi, affidati alle cure dei bibliotecari, trascorreranno fantastiche notti tra gli scaffali della biblioteca civica, liberi di curiosare e leggere tutto ciò che vorranno in compagnia di altri amici.

Una volta arrivato in biblioteca a ogni pupazzo verrà messa una targhetta riportante il suo nome e il nome del bambino cui appartiene.

I bibliotecari organizzeranno quindi una serie di "set fotografici", per documentare tutta l’attività che i pupazzi avranno svolto durante le notti successive: si potrà così documentare come essi giochino tra gli scaffali, scoprano gli spazi della biblioteca, si iscrivano al servizio di prestito...

In queste notti, in particolare, essi prenderanno in prestito un libro, lo leggeranno e sceglieranno anche altre opere adatte ai loro bambini.

La mattina di sabato 20 maggio i bambini e le bambine torneranno in biblioteca per ritrovare i loro pupazzi, potranno vedere le immagini delle loro attività notturne e potranno altresì prendere in prestito i libri che i piccoli amici di stoffa avranno scelto per loro!

Le notti dei pupazzi si ispira alla "Stuffed Animals Sleepover", una pratica diffusa negli Usa e ora anche in Giappone con il nome Nuigurumi Otomarikai. Questa pratica è raccontata nell'albo illustrato “Una notte in biblioteca” di Kazuhito Kazeki e Chiaki Okada, pubblicato nel 2022 da Kira Kira edizioni.

Informazioni presso la Biblioteca Civica, via Francesco Gallo 12, Mondovì Piazza (Tel. 0174/43003; e-mail cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it).