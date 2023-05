La Lega Cuneese scende nelle piazze

Il prossimo fine settimana vedrà la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo in tutti i principali centri della Granda con banchetti per il tesseramento, oltre che per la ricorrenza della Festa della Mamma.

"Una presenza costante sul territorio che vogliamo rinnovare in occasione di una data simbolica per i valori della famiglia tradizionale che da sempre sosteniamo - commenta il Segretario Provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio. "Con l'iniziativa vogliamo inoltre rinnovare e rilanciare la campagna tesseramento, oltre che rispondere alle domande dei cittadini, mantenendo un costante contatto con i cuneesi".

I presidi saranno allestiti nelle 7 sorelle, oltre che in altri centri della Provincia.