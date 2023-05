Volley, serie A1, Enweonwu sceglie Cuneo: "Subito in palestra, guardo alla preparazione"

È Terry Ruth Enweonwu il secondo tassello della Cuneo Granda Volley per la stagione 23/24: l'opposta e schiacciatrice classe 2000 approda a Cuneo con tanta voglia di rivincita e ormai prossima al pieno recupero dopo un'annata ai box a causa dell'infortunio al ginocchio destro subito il 28 giugno del 2022 con la maglia della Nazionale ai Giochi del Mediterraneo. A Cuneo Enweonwu ritroverà Massimo Bellano dopo i trascorsi comuni in azzurro e a Firenze.



Nata a Padova il 12 maggio 2000, Terry Enweonwu, 185 centimetri di altezza, cresce a Parma, dove muove i suoi primi passi a livello pallavolistico nella Energy, arrivando a giocare in serie C a quindici anni. Nel 2016 passa al Club Italia, dove rimane per tre stagioni: nella prima debutta in A1 a sedici anni e mezzo, nella seconda parte titolare in A2, realizzando ben 145 punti nelle prime nove giornate prima di infortunarsi gravemente al ginocchio sinistro, mentre nella terza, di nuovo in A1, rientra in campo dopo un anno di stop nel finale di regular season. Contestualmente arrivano i primi successi con le Nazionali giovanili: nel 2017 prima vince l’argento agli europei Under 18, guadagnandosi anche il premio di MVP della manifestazione, poi si laurea campionessa del mondo Under 18 aggiudicandosi il titolo di miglior opposto del torneo. Superato un nuovo infortunio al ginocchio sinistro nel novembre del 2017, nell'estate del 2019 Enweonwu viene premiata quale migliore opposta ai mondiali Under 20 dove l'Italia è seconda solo al Giappone e viene convocata anche nella Nazionale maggiore, con la quale conquista il bronzo agli Europei.



Nella stagione 2019/2020 il passaggio a Conegliano, dove vince Supercoppa Italiana, Mondiale per Club e Coppa Italia prima dello stop causa pandemia e del trasferimento a Firenze. Nelle prime due stagioni con la maglia del Bisonte mette a segno 394 punti mostrando una notevole versatilità che permette prima a Mencarelli e poi a Bellano di schierarla sia in posto due sia in posto quattro. La scorsa estate la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a Orano in Algeria nel corso dei Giochi del Mediterraneo, poi vinti dall'Italia, e il lungo percorso di riabilitazione. A Cuneo la attendono mesi di lavoro in palestra per essere al 100% al via della preparazione a inizio agosto: Enweonwu sa come si fa, e vuole tornare a essere protagonista in campo.



«Ho tanta fiducia e tanto entusiasmo per questa nuova avventura: non vedo l'ora di cominciare a lavorare in palestra a Cuneo la prossima settimana per essere pronta per l'inizio della preparazione. Ho già vissuto una riabilitazione e un rientro in campo con Massimo Bellano, e sicuramente la sua presenza è stata determinante nella mia scelta di vestire i colori biancorossi. Fisicamente mi sento bene e sono pronta per l'ultimo step verso il pieno recupero. Il ruolo di opposta è il mio habitat naturale, ma con il passare delle stagioni ho capito che non mi dispiace giocare da schiacciatrice, ruolo in cui mi sento più coinvolta nel gioco. Che sia da posto due o da posto quattro, l'importante per me sarà poter tornare a dare il mio contributo alla squadra dopo una stagione di stop. A Cuneo ci sono tutti i presupposti per ripartire da protagonista, e non vedo l'ora di faticare in palestra nelle prossime settimane per essere al livello delle mie compagne ai primi di agosto».