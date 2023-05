A Savigliano chirurghi in piazza con la giornata di “Stop bleending”

Sabato prossimo, 20 maggio, il trauma team dell’ospedale SS. Annunziata di Savigliano, in collaborazione con la Maxiemergenza 118, terrà in piazza Santarosa, dalle ore 9 alle 14, un corso teorico-pratico - gratuito - che consentirà ai partecipanti di apprendere le manovre salvavita di primo soccorso in caso di sanguinamento.

L’iniziativa, battezzata “Stop bleeding”, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Savigliano ed è aperta a tutti, ma un invito particolare è rivolto agli studenti degli istituti di istruzione superiore dell’area Nord dell’Asl CN1.

“E’ fondamentale – spiega il direttore della Chirurgia Generale dell’ospedale di Savigliano Luca Petruzzelli – attivarsi subito, in caso di eventi che portano a sanguinamento e che talvolta possono essere letali, con una manovra salva-vita. Abbiamo pertanto ritenuto utile coinvolgere la cittadinanza per insegnare le tecniche di base, con la presenza in piazza di chirurghi, anestesisti e infermieri”.

Il giorno precedente, presso il Palazzo Taffini (Banca Cassa di Risparmio di Savigliano), è in programma un convegno sul tema “Trauma week. Addome aperto: indicazioni, tecnica e risultati”, col coinvolgimento della Maxiemergenza e delle Chirurgie dell’Asl CN1. Sono previste anche discussioni su casi clinici di chirurgia d’urgenza e del trauma elaborati dagli specializzandi della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale dell’Università di Torino. I casi saranno valutati da una giuria di esperti che premierà quello più rappresentativo.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Savigliano, dell’Università degli Studi di Torino, della Società Italiana di Chirurgia.

Sempre in tema l’Asl ha organizzato un corso di formazione in due edizioni (18 maggio e 10 novembre): “Il trauma team in un’idea di primo livello”.