Saluzzo, cantieri Pnrr avviati per la mensa alla primaria Costa e il nuovo Damiano 2 in erba sintetica

L’Amministrazione comunale di Saluzzo con il sindaco Mauro Calderoni, il responsabile dell’Ufficio tecnico del municipio Flavio Tallone e i funzionari, nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo sugli ultimi cantieri finanziati con fondi Pnrr e iniziati in città.

Operai e macchinari sono al lavoro da alcuni giorni alla primaria “Costa” di piazza XX Settembre, dove saranno realizzati dei nuovi locali mensa. Il futuro refettorio occupa 360 mq su un totale del seminterrato di circa 600 mq. A intervento concluso ci saranno 4 stanze di diverse grandezze, in grado di accogliere tra i 70 e gli 80 piccoli alunni. Saranno anche costruiti locali di servizio e una parte resterà deposito, come già oggi. Il progetto prevede anche un nuovo ascensore che sarà a servizio del piano-refettorio e degli altri due livelli.

Ruspe all’opera, inoltre, nell’area dello stadio cittadino, nel campo chiamato “Damiano 2”, che sarà completamente rifatto e trasformato in erba sintetica. Sono stati stanziati 770 mila euro. Servirà per allenamenti e partite delle squadre di calcio cittadine.

Lunedì 8 maggio è iniziato il cantiere per l’ampliamento dell’asilo nido comunale “Jean Monnet”. La cifra investita è 547 mila euro. Il progetto porterà una nuova sezione e la capienza passerà dai circa 60 bambini di oggi, ad oltre 80 a lavori finiti, posti ambiti visto che la struttura, grazie alle politiche dell’Amministrazione civica, ha la tariffa più bassa della provincia: per un mese di iscrizione bisogna versare al massimo 260 euro. Significa poco più di 8 euro al giorno per un servizio qualificato e professionale dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì.

Intanto, nel gruppo dei “cantieri Pnrr”, il primo ad essere ultimato (ed era stato il primo avviato) è quello per la “rigenerazione urbana” di piazza XX Settembre. La somma di 530 mila euro è servita per completare l’alberata anche su via Torino e viale Tramvie, la realizzazione di una nuova mini-rotonda, la sostituzione della torre faro al centro e dell’attuale illuminazione “energivora” con nuovi impianti a led.

Aumentato di alcune unità il numero dei parcheggi, completati e rinnovati i marciapiedi e i camminamenti pedonali con un percorso anche su via Torino che sarà collegato all’area verde di fronte alle scuole.

“Come ribadiamo da tempo – dice il sindaco Calderoni -, una delle novità più importanti introdotte fin dal mio primo mandato, avviato nel 2014, è la costante ricerca di fondi straordinari extra bilancio: dall’Europa, dai bandi governativi, dalle fondazioni bancarie. E’ stato naturale, quindi, che Saluzzo non si sia fatta sfuggire le possibilità del Pnrr e grazie a quel fondo abbiamo ottenuto 10 milioni di euro, di cui uno di premio per aver avviato le procedure entro il 31 dicembre 2022. Un risultato davvero importante per proiettare la nostra città nei prossimi decenni, che non avremmo potuto raggiungere senza la grande professionalità e l’impegno di tutto il personale del municipio”.