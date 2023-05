Sampeyre, “Aperipiloun” al pilone “Ser la Crus” della borgata Villar

La Pro loco di Sampeyre organizza per domenica 14 maggio “Aperipiloun”, aperitivo con degustazione di prodotti locali, accompagnato da musica tradizionale, al pilone “Ser la Crus” della borgata Villar.



Due i percorsi, uno più lungo, l’altro più breve.

Il primo prevede partenza da Sampeyre (presso la Casa del caffè) alle 9; l’altro con ritrovo alle 10,15 presso il lavatoio di Villar (ponte Varaita).



L’aperitivo sarà accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Andreis e dalle letture ad alta voce di Cristina Levet.



Il contributo è di 13 euro per gli adulti (10 per i tesserati Pro loco Sampeyre); gratis per i ragazzi fino a 10 anni.



Gradite le prenotazioni entro il 12 maggio con sms o Whatsapp al 333/22.33.725.