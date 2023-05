Violenta grandinata sulla pianura del Saluzzese. Tra i centri più colpiti Cardè e Moretta [FOTOGALLERY E VIDEO]

Prima la pioggia, poi una violenta e abbondante grandinata si è abbattuta poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 10 maggio, su una vasta zona della pianura saluzzese.



La precipitazione ha colpito in particolare i centri di Cardè e Moretta, in misura minore Barge, per arrivare sino a Cavour ( leggi qui ). Un'area sulla quale ha provocato rallentamenti al traffico, in particolare sulla provinciale per Pinerolo, e locali allagamenti.



Si teme per la possibilità di danni all’agricoltura e in particolare ai frutteti, ma ogni stima è rimessa alle valutazioni che i tecnici faranno nelle prossime ore.

LA GRANDINATA A CARDE'