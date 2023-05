Studenti del "Govone" e del "Cillario Ferrero" di Alba partecipano al Rosa in Giallo e Noir del Salone del Libro di Torino

Il refrain di una vecchia canzone degli anni sessanta vocalizzava così: “Dieci ragazzi insieme non sono dieci ma sono di più”. Gli studenti che parteciperanno il 18 maggio alle ore 14.30 al Salone del Libro di Torino per Rosa in Giallo e Noir, in Sala Argento, sono addirittura 105, accompagnatori compresi, sintomo di indiscutibile successo e di particolari capacità organizzative e aggregative.

Un successo annunciato dalle classi del Liceo Classico “Govone” e Istituto Tecnico Superiore “Piera Cillario Ferrero” che parteciperanno, nella Sala Argento, alla Tavola Rotonda prevista alle ore 14.30.

Le classi aderenti per il Cillario sono: 2A-2D-2M e per il liceo Govone:5D-5B-4B.

Poiché un appuntamento tira l’altro, gli studenti del Govone, sabato 20 maggio a Cuneo, disputeranno le finali del Premio Eloquenza, frutto della compartecipazione dei Club Lions di Cuneo, Alba Langhe e Alliance che vedrà nella giuria, tra i componenti, il presidente del Club Lions Alba Langhe e di Solstizio d’Estate, Tommaso Lo Russo.

Fra i relatori al convegno del Salone: Roberta Agosti, direttrice dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano, Bruno Gambarotta (con il libro L’albero delle teste perdute, Edizioni Manni), Giorgio Ballario (Il prezzo dell’onore, Edizioni del Capricorno), Elena Biondo (Soli tra le stelle, Golem Edizioni), Massimo Tallone (La ragazza del Bristol, Edizioni del Capricorno) e Tommaso Lo Russo, coordinatore e ideatore dell’evento.

Durante la Tavola rotonda la presidente della Giuria, Margherita Oggero (Brava gente, edizioni HarperCollins), potrebbe già annunciare i vincitori di Rosa in Giallo e Noir, che saranno premiati a Bossolasco la terza domenica di settembre, che quest’anno cade il 17.

Inoltre, Rosa in Giallo e Noir ha avviato la germinazione per le prossime edizioni 2024 e 2025 che dovrebbe coinvolgere i club Lions tedeschi di Ulm Alb Donau e Heidelberg, insieme ad altre scuole, non solo albesi, ma anche tedesche che si sono dichiarate entusiaste della partecipazione alle nuove iniziative.