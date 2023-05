Calcio Serie D: domenica via alla post season, il programma dei playoff

Conclusa la fase regolare della stagione 2022/2023 della Serie D va in scena la post season con le partite del 1^ turno dei Play Off, le gare della 1^ giornata dei Triangolari validi per il titolo di Campione d’Italia e le gare uniche dei Play Out.

PLAY OFF

14 Maggio – ore 16.00

1^ Turno

Girone A: Sanremese-Ligorna e Bra-Vado

Girone B: Alcione-Desenzano e Casatese-Arconatese

Girone C: Union Clodiense-Luparense e Adriese-Campodarsego

Girone D: Pistoiese-Corticella e Carpi-Real Forte Querceta

Girone E: Pianese-Livorno e Poggibonsi-Follonica Gavorrano

Girone F: Vigor Senigallia-Cynthialbalonga e Trastevere-Alma Fano

Girone G: Paganese-Lupa Frascati e Casertana-Arzachena (ore 14.30)

Girone I: Lori-Licata e Trapani-Fc Lamezia

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

21 Maggio – ore 16.00

2^ turno1^ turno Girone H: Perdente spareggio Cavese/Brindisi-Casarano e Nardò-Barletta

28 Maggio – ore 16.00

2^ turno Girone H