Skiroll, la Val di Fiemme ospita il primo raduno stagionale per le squadre Elite: in gruppo Elisa Sordello

Il direttore tecnico Michel Rainer ha deciso di convocare dieci atleti delle squadre elite di skiroll per il primo raduno della stagione 2023.

Sarà la Val di Fiemme – che ospiterà anche le finali di Coppa del mondo -, ad accogliere il team azzurro da lunedì 15 a venerdì 19 maggio.

Agli ordini degli allenatori Emanuele Sbabo e Solange Chabloz, saranno presenti per il gruppo femminile Laura Mortagna, Elisa Sordello, Sabrina Borettaz ed Elisa Rossato; tra gli uomini ci sarà, ovviamente, Matteo Tanel, insieme a Jacopo Giardina, Michael Galassi, Riccardo Masiero, Alberto Dalla Via e Gianmarco Gatti.

La FIS ha pubblicato da poco il calendario della Coppa del Mondo per la stagione 2023: si gareggerà in 4 Paesi, iniziando in Kazakistan il 13-15 luglio, proseguendo in agosto in Estonia (10-13 agosto) e in Lettonia (18-20 agosto) e concludendo in Val di Fiemme, appunto, dall’8 al 10 settembre.