Tennis: Internazionali Bnl d'Italia, Camilla Rosatello pronta per la sfida contro Claire Liu: "Avversaria molto solida, farò del mio massimo"

La lagnaschese Camilla Rosatello è pronta a giocare le sue carte agli Internazionali Bnl d'Italia nel prestigioso palcoscenico del Foro Italico.

Rosatello (n.259 Wta.), tra le otto wild card italiane nel tabellone femminile, se la vedrà con la californiana Claire Liu, numero 55 della classifica mondiale Wta.

La campionessa lagnaschese proverà a riscattare la sconfitta del 2018, quando, sempre agli Internazionali di Roma, uscì al primo turno contro l'estone Kaia Kanepi, (numero 60 del mondo), che si impose 6-1 6-2.

Per la campionessa classe '95 cresciuta nel Vehementia Tennis Team, appuntamento anche nel doppio, con la trentina Angelica Moratelli, in virtù del successo nelle pre-qualificazioni valso l'approdo al main draw.

Si tratta dell'80^edizione del torneo di tennis più importante d'Italia.

Camilla Rosatello alla vigilia dell'incontro: "Inizio a sentirmi meglio dopo due mesi in cui sono stata infortunata (schiena e poi caviglia). Sicuramente è una partita molto difficile siccome la mia avversaria è n.55 al mondo. Ma sarà anche molto utile per la mia crescita. Di certo sono molto emozionata perché giocare al Foro è qualcosa di veramente bello e importante. Contro Claire Liu ho giocato qualche anno fa a Caserta e persi 7 6 al terzo. Speriamo di ribaltare il primo risultato. Lei è una giocatrice molto solida e sicuro non facile da battere ma io farò del mio massimo per poter portare a casa il risultato."