Caraglio: la festa dell’Europa alla scuola dell’infanzia di via Torino

“È bello stare insieme! La vera ricchezza è nel rispetto della diversità, nella forza è nell’Unità, nell’amicizia e nella Pace”. Ieri, martedì 9 maggio, alla scuola dell’infanzia di via Torino - plesso dell'Istituto Comprensivo A. M. Riberi di Caraglio, si è svolta una bellissima festa in occasione della Giornata dell’Europa.



Aiutati alle loro insegnanti, i bambini hanno realizzato ognuno una bandierina dell'Europa. Le bandierine tenute tra le mani, verso l’alto: “Il motto dell'Unione è Unita nella diversità - dicono le insegnanti - e rispecchia proprio i bambini della nostra scuola, che ogni giorno sperimentano le diversità come valore aggiunto!”



Tutti insieme, poi, in salone i bimbi si sono seduti in cerchio. Al centro un grande telo di di stoffa blu con le 12 stelle da loro colorate. Una palla mappamondo: le manine a tenere, a far ribalzare da una parte all’altra la palla sopra il telo, l’essere vicini e la gioia condivisa nel cantare tutti insieme.



Infine, i bambini hanno condiviso la merenda, con gustosi biscotti stellati. La giornata ha voluto essere un significativo omaggio all’importante ricorrenza.