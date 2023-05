Saluzzo in Sound: in consolle è l'ora di Dj Klok + Dj Neutro

Sabato 20 maggio ultimo appuntamento dell’anno scolastico con Saluzzo in Sound, la mini rassegna di Dj del territorio per offrire una “discoteca” a km 0 ai ragazzi saluzzesi. Infatti gli eventi non sono soltanto un modo per occupare il tempo libero. Gli eventi sono anche la strada che un’Amministrazione - o un ente strumentale come la Fondazione Amleto Bertoni - sceglie per comunicare con le diverse fasce d’età che compongono la cittadinanza.



Saluzzo in Sound è proprio la risposta a un bisogno appartenente a una specifica fascia d’età, giovani e giovanissimi, che cercavano uno spazio raggiungibile facilmente, ben servito dai mezzi, dove vivere serate spensierate all’insegna della musica, della voglia di ballare e divertirsi insieme. E così, nel dopo Covid e più precisamente dalla scorsa primavera, il Foro Boario apre le porte ai ragazzi e dà libero sfogo al suo carattere mutevole - da spazio al servizio del territorio a grande area concerti - trasformandosi in una discoteca. La voce di dj amati dal pubblico che si alternano in consolle, il desiderio dell’ente strumentale di provare a rispondere a un bisogno, la visione chiara dell’Amministrazione. Non è semplice, ma è importante. Ecco perchè si lavora pensando già alle date del prossimo autunno!



Ticket su Xceed

Prevendita € 8 / Alla cassa € 10

Bar e guardaroba interni