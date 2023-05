Volley maschile: Cuneo, Luca Cardona e Matteo Staforini convocati in U21

Oggi, mercoledì 10 maggio, scatta il primo collegiale della Nazionale Under 21 maschile a Darfo Boario Terme, in preparazione del Campionato Mondiale di categoria che si terrà dal 7 al 16 luglio in Bahrain.

Ufficializzati dalla Federazione i convocati per questa prima sessione di allenamenti nella località bresciana fino al 19 maggio sotto la guida del tecnico federale Matteo Battocchio.

Tra i 19 atleti selezionati, anche il giovane opposto cuneese Luca Cardona Abreu e il novo Libero della serie A2 di Cuneo, Matteo Staforini.

Lo staff della Nazionale Juniores è così composto: Matteo Battocchio primo allenatore, Nicolò Zanni secondo allenatore, Roberto Vannicelli medico, Cristian Paganelli fisioterapista, Pietro Muneratti preparatore fisico e Valentina Torrese team manager.