Volley Play-off A2/F: Trentino promossa in A1. L’Itas raggiunge il Cuneo in massima serie; Brescia farà ancora compagnia al Mondovì

L’Itas Trentino è la seconda squadra promossa in serie A1. Dopo la Roma Volley, infatti, la squadra di coach Saja questa sera ha staccato il biglietto per la massima serie, superando la Millenium Brescia per 1-3 (19-25; 17-25; 25-19; 17-25) in gara 2 dei Play-off promozione di A2.

Parlangeli e compagne avevano già superato il Brescia in gara 1 e dunque, con l’affermazione di questa sera, hanno chiuso la pratica promozione in soli due match. L’Itas ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutte le altre avversarie, Roma a parte, meritando dunque il salto di categoria, nonostante un avvio di stagione decisamente complicato.

Per la Itas la permanenza nel “purgatorio” della serie A2 è durato solo una stagione. Trentino che torna in A1, dove troverà come avversaria anche la Cuneo Granda San Bernardo di Massimo Bellano. Per il Brescia di Beltrami, invece, ancora una finale fatale, visto che anche nell’ultimo atto della Coppa Italia, questa volta contro la Roma, era giunta una sconfitta all’ultimo atto della competizione.

Le Leonesse bresciane restano in A2 e continueranno a rappresentare una solida e blasonata avversaria della Lpm Bam Mondovì anche nella prossima stagione di serie A2.