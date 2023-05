Cuneo e il parcheggio sotterraneo... nel piazzale dell'INPS. Boselli: "La giunta sapeva e non ha mai parlato?"

Il Comune di Cuneo ha ricevuto – come donazione gratuita - una proposta di progetto per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto? Se sì, perché non ha mai informato cittadinanza e consiglio comunale in merito?



Sono queste le due domande che il consigliere comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti) ha inserito nell’interpellanza presentata oggi (giovedì 11 maggio) alla sindaca, richiedendo di ricevere da Manassero una risposta scritta e urgente.



L’idea di pensare al piazzale ‘dell’INPS’ invece che alla tanto discussa piazza Europa come sede del parcheggio interrato, in effetti, era venuta anche a TargatoCn: in un articolo della rubrica ‘#controcorrente’ del 2018, infatti, veniva esplorata questa eventualità. Niente che faccia giurisprudenza, per così dire, ovviamente.



L’oggetto del documento supera, comunque, l’area prospiciente l’ospedale Santa Croce e l’INPS. E si ricollega all’affaire piazza Eruopa, al progetto di restyling del sagrato ma specialmente a quello di realizzazione del parcheggio sotterraneo, che proprio in queste settimane sta vivendo un momento ‘di stallo’: per farlo tornare al centro del dibattito pubblico si attende infatti il 19 maggio, venerdì prossimo, quando scadranno i termini di presentazione delle domande d’acquisto dei futuri box interrati (a conti fatti conditio sine qua non per la realizzazione del parcheggio stesso).



Ma la richiesta di Boselli guarda anche al passato, non solo al futuro. La paventata presentazione del progetto su piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sarebbe infatti avvenuta nel corso del precedente mandato amministrativo. L’Indipendente chiede quindi di conoscere se i membri della giunta di allora - alcuni riproposti in quella attuale - fossero a conoscenza della cosa: “Il tutto mentre la giunta continuava a insistere sulla realizzazione del parcheggio di piazza Europa, indicato come unica soluzione possibile e irrinunciabile per la zona”.