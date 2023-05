Bra, lo sport sarà il focus della nuova edizione del Salone del Libro per Ragazzi

Da mercoledì 24 a domenica 28 maggio torna a Bra il consueto appuntamento con il "Salone del Libro per ragazzi". Il tema di quest’anno sarà lo Sport, anticipa Fabio Bailo, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura. Facile intuire il perché di questa scelta: la tappa del Giro d’Italia che passerà in città il 18 maggio. "Lo sport è centrale nella vita dei ragazzi, e la nostra città investe molto su questo versante da diverso tempo. Il Comune ha organizzato diverse iniziative per celebrare il Giro e ci sembrava giusto concludere questo cartellone con il Salone".



"Lo sport permette del resto di affrontare una pluralità di temi: salute, crescita, relazioni sociali", continua Bailo. "I cinque giorni di iniziative intense del Salone uniranno questo tema con quello della lettura. Due attività che non sempre dialogano: spesso si pensa che cimentarsi in una vada a discapito dell’altra. Ma in realtà possono e devono essere svolte allo stesso modo, in quanto entrambe fondamentali in ambito educativo".

Come sempre, saranno previsti decine di laboratori didattici, indirizzati agli studenti delle Elementari e Medie, che li potranno frequentare in settimana con la scuola e nel weekend con i genitori. Sarà inoltre allestita al Movicentro, per tutta la durata della manifestazione, la grande libreria tematica.