Il Cherasco Storia a Maurice Sartre, Barbara Jatta, Andrea Riccardi, Luciano Fontana, Giovanni Bazoli ed Enrico Salza

Maurice Sartre, Barbara Jatta, Andrea Riccardi, Luciano Fontana, Giovanni Bazoli ed Enrico Salza sono i vincitori del Premio Internazionale Cherasco Storia 2023, il premio che esalta la storia come disciplina fondamentale di ogni convivenza civile.



Maurice Sartre, vincitore del Premio Internazionale Cherasco Storia 2023 con il libro “La nave di Palmira. Quando i mondi antichi si incontrano”, Giulio Einaudi Editore, è uno dei più importanti storici francesi dell’antichità.



Barbara Jatta, vincitrice del Premio Internazionale Cherasco per la Storia dell’arte, è una storica dell’arte e museologa italiana, dal 2017 direttrice dei Musei Vaticani.



Andrea Riccardi, vincitore del Premio Internazionale Cherasco Storia alla carriera è uno storico, politico e attivista italiano, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.



Luciano Fontana, vincitore del Premio Internazionale Cherasco Storia- Fondazione de Benedetti-Cherasco1547 per il giornalismo è direttore del "Corriere della Sera".



Giovanni Bazoli ed Enrico Salza sono i vincitori del Premio Internazionale Cherasco Storia alle Fondazioni Bancarie. Il primo è presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Salza è presidente di Tinexta e Intesa San Paolo Hghline.



Il programma del premio partirà venerdì 19 maggio con un incontro nell’ambito della collaborazione con l’Unione Industriale della Provincia di Cuneo, dove gli imprenditori dialogheranno con gli studenti sulle tematiche della scuola, dell’innovazione, delle nuove professioni e del mondo del lavoro.

Sabato 20, alle ore 9, studenti e insegnanti incontreranno Maurice Sartre, che terrà una lectio magistralis, Barbara Jatta che presenterà i Musei Vaticani e la sua attività di direttrice. Seguirà l’intervento di Andrea Riccardi. Alle ore 15 in Piazza degli Alpini a Cherasco si terrà la cerimonia di consegna dei Premi Cherasco Storia edizione 2023 alla presenza di Luciano Fontana, direttore del "Corriere della Sera".

La giornalista Annalisa Cuzzocrea dialogherà con Enrico Salza e con Giovanni Bazoli sulla fusione delle due principali banche italiane, San Paolo e Intesa, che ha portato alla creazione del primo gruppo bancario italiano.





IL PREMIO

La città di Cherasco è la sua storia. Lo dicono le antiche cronache e i manoscritti preziosi conservati nella sua biblioteca, lo dicono i suoi monumenti laici e religiosi, i nobili palazzi e le strade armoniose.

Il Premio «Cherasco Storia», fondato nel 1997, considera e premia, a libera scelta di una selezionata e prestigiosa Giuria, opere di autori italiani e stranieri dell’ultimo biennio che trattino temi storici e mostrino due caratteristiche fondamentali: il rigore scientifico e la qualità della scrittura. Per gli autori stranieri sono prese in considerazione solo opere tradotte e pubblicate in Italia.

Non si comunica l’amore per la storia se non la si racconta con un linguaggio limpido e accattivante, primo testimone di una ricerca seria e divulgata in modo persuasivo. Il Premio si propone di esaltare la storia come disciplina fondamentale di ogni convivenza civile e di favorire nei giovani la passione per la ricerca e l’indagine approfondita del passato.





LA GIURIA

La giuria del Premio (www.premiocherascostoria.it) è presieduta dal professor Alberto Melloni. I membri sono Sergio Barbero, Sven Beckert, Francesco Benigno, Fernanda Alfieri, Umberto Gentiloni Silveri, Daniela Luisa Caglioti, Franco Cardini, Giovannella Cresci, Claudia De Benedetti, Giusto Traina, Massimo Vallerani.