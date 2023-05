Concluso il corso di primo soccorso a San Michele Mondovì

In più serate, al teatro comunale "Piter Pecchenino", i partecipanti hanno avuto modo di imparare come si effettua una chiamata efficace di soccorso al 112, cosa fare in caso di arresto cardiaco e respiratorio, come medicare in modo corretto ferite ed ustioni e come comportarsi in caso di traumi o malori.

"Un grazie di cuore a Gisella Curti e ai suoi collaboratori per aver curato anche il corso per l'uso del defibrillatore lo scorso gennaio e a tutti i volontari" - commenta il consigliere Ivana Garelli.