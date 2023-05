Cuneo, il 26 maggio si presenta il Grande Dizionario della Lingua d’Oc Alpina

Sarà presentato al pubblico venerdì 26 maggio alle ore 17.30 presso lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in Via Roma 15 a Cuneo il Grande Dizionario della Lingua d’Oc Alpina, ideato e curato dal Professor Sergio Maria Gilardino, che dopo aver insegnato letteratura comparata all’Università McGill di Montreal si è dedicato allo studio delle lingue del Piemonte, in particolar modo del walser e del piemontese letterario.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRC di Cuneo, che sin dalle prime fasi ha creduto nell'importanza di raccogliere e custodire un patrimonio linguistico e culturale straordinariamente vario, prezioso e ancora vitale quale quello delle varietà occitane alpine orientali.

Questo lavoro, iniziato nel 2008, è stato coordinato negli anni dal Comitato per il Grande Dizionario della Lingua d’Oc Alpina, diretto da Aldo Pellegrino e formato da studiosi ed esperti delle varietà occitane del Piemonte, quali Gianpiero Boschero e Renato Lombardo, cui nella fase finale si è aggiunto il supporto dell'Associazione Espaci Occitan.

Il primo risultato del progetto, che ha visto la raccolta e collazione di oltre venti fonti scritte e la realizzazione di una decina di indagini linguistiche in altrettante località non coperte da studi editi, è la creazione di un dizionario di oltre 54.000 lemmi, che sarà disponibile per la consultazione on line sul sito web espaci-occitan.org in formato pdf, fruibile e accessibile gratuitamente al pubblico, per la ricerca di termini in numerose varianti di occitano alpino. Una copia cartacea del lavoro è conservata presso la biblioteca di Espaci Occitan ed è a disposizione per la consultazione tradizionale. Questa prima fase di catalogazione e raccolta potrà auspicabilmente essere integrata in futuro da ulteriori interviste e fonti già raccolte in nuove località.

Interverranno alla presentazione il Presidente della Fondazione CRC Dott. Ezio Raviola, Michelangelo Ghio Presidente di Espaci Occitan, il Prof. Sergio Gilardino curatore del progetto, l’Avv. Aldo Pellegrino Presidente del Comitato per il Grande Dizionario della Lingua d'Oc alpina, e l’Avv. Gianpiero Boschero, redattore della sezione sulla grafia in conformità alle norme dell’Escolo dóu Po.

Saranno presenti anche redattori, informatori e raccoglitori che a vario titolo, con la loro preziosa collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione di questo importante e utile strumento per lo studio e l’impiego delle varietà della lingua occitana alpina. La partecipazione è libera; è gradita conferma allo 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org