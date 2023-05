Domani i funerali dello storico presidente del Cai monregalese Giorgio Aimo

Ex dipendente Valeo in pensione era già stato presidente del Club Albino Italiano monregalese per altri due mandati, dal 2009 al 2014, ma il suo impegno era rivolto anche alla comunità come volontario dell protezione civile e della croce rossa.

Lascia la moglie Marina Perotti, storico segretario comunale a Mondovì e in altri comuni di zona, i figli Jacopo con la moglie Cristina Cattaneo e Niccolò, le sorelle Oretta e Giuditta, nipoti, consuoceri, zii, cugini e partner tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19 sempre presso la Parrocchia del Sacro Cuore.