Rubata la medaglia d’oro alla Città di Alba, Marello: "Fatto di una gravità inaudita"

«Sono scosso per quanto accaduto. Tale gesto è di una gravità inaudita per il valore storico e culturale che la Medaglia d’Oro riveste per la nostra Città».

Così Maurizio Marello, sindaco albese per dieci anni e dal 2019 consigliere regionale, commenta la notizia diffusa questa mattina in merito al trafugamento dal palazzo comunale dell’onorificenza consegnata il 13 novembre 1949 dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi , custodita in Municipio per 73 anni.



«Essa è memoria del coraggio e del sacrificio della nostra Città e di tanti uomini e donne, come ricordato anche nella motivazione dell’assegnazione – aggiunge Marello –. Mi auguro che la Medaglia sia al più presto recuperata ma anche che si faccia luce sulla natura di questo gesto».