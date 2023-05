Santa Croce e Carle: Giuseppe Coletta direttore sanitario facente funzioni dell'azienda ospedaliera

Il commissario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo Livio Tranchida ha nominato l’attuale direttore del dipartimento di Emergenza e delle Aree Critiche, Giuseppe Coletta come dirigente temporaneamente incaricato di svolgere le funzioni di direttore sanitario aziendale.

Il dottor Coletta manterrà gli incarichi già conferiti e la sua nomina avrà una durata massima di 60 giorni in attesa della nomina del direttore sanitario titolare.



“Desidero ringraziare il nostro Commissario Livio Tranchida per la fiducia accordatami - dichiara Coletta – chiamandomi a collaborare alla guida dell'Azienda come direttore sanitario facente funzioni in vista dell'individuazione del direttore sanitario titolare. È per me un grande onore essere chiamato a ricoprire questo incarico nell’Azienda in cui lavoro da 34 anni”.



Il dottor Coletta ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a Catania nel 1983, specializzandosi poi in Anestesia e Rianimazione e in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio.

La sua carriera ospedaliera è iniziata a Saluzzo per proseguire nell’ambito del servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Ha indirizzato le sue conoscenze nel settore della ventilazione meccanica non invasiva facendosi promotore di tecniche innovative per il controllo delle vie aeree.

Dal 2008 ha ricoperto diversi incarichi direttivi di responsabilità ed organizzazione presso i blocchi operatori del S. Croce, dedicandosi anche al progetto e alla realizzazione della Terapia Intensiva dell’ospedale; dal 2022 è direttore del Dipartimento dell’Emergenza e delle Aree Critiche.