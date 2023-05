Savigliano punta a diventare la città dei motori: a settembre la tre giorni di "Auto Sport Show"

Al centro Guido Cuteri con i giovani di "Savigliano in Movimento" e il sindaco Antonello Portera

Savigliano si trasformerà nella «città dei motori», da venerdì 1° a sabato 3 settembre, in occasione dell'evento «Auto Sport Show», che si svolgerà nell’area fieristica di borgo Marene, in via Alba e nelle piazze cittadine.

Auto d'epoca, modellismo, grandi campioni del passato, designer automobilistici, collezionisti, gare su circuiti, sfilate per le strade e lezioni di guida per grandi e bambini sono solo alcuni degli ingredienti di questa grande kermesse, alla sua prima edizione, sulla scia di «Automotoretrò», che da quest’anno ha lasciato Torino per Parma.

La manifestazione è stata ideata dall’associazione Savigliano in Movimento per gli appassionati di auto e moto, ma anche per i turisti che visiteranno la fiera.

Claudio Cuteri, presidente di Saviglianocorse, è la colonna portante dell’evento coordinato dai giovani di Savigliano in Movimento, associazione guidata dal presidente Christian Panero, dalla vice Eleonora Busso, da Beppe Tomasiello e Manuela Martini.

“La nostra associazione - spiega Christian Panero - nasce con l’intento di realizzare alcune manifestazioni a Savigliano. Oltre al nostro cavallo di battaglia, l’«Auto sport show», il calendario degli eventi si aprirà sabato 10 giugno con la «Fashion night» alle 21, in piazza Santarosa. Il 16 settembre tornerà, dopo il successo dello scorso anno, l’«Amen Festival» dedicato allo «street food» e alla musica dal vivo con dj set, in piazza Cesare Battisti”.

L'evento, dedicato ai motori, si svilupperà sia nelle piazze e nelle strade del centro cittadino che nell’area fieristica di via Alba.

In piazza del Popolo, l’Ala Polifunzionale, ospiterà espositori legati al mondo del modellismo. Nello stesso luogo è previsto un intervento gestito da un’autoscuola saviglianese relativo all’educazione stradale per i giovani.

Domenica 3 settembre saranno i bambini che andranno a lezione di «scuola guida» conducendo macchinine a pedale.

Ci sarà un'esposizione statica di auto d’epoca: da rally, fuoristrada, club di marca, automotive, ricambi, lezioni sulla guida in sicurezza e prodotti assicurativi.

Non mancheranno le più innovative auto elettriche, ibride e allestite per i disabili.

Tanti saranno i convegni a cui parteciperanno personalità di spicco del mondo dei motori.

Nell’area espositiva, in cui si terrà la vera e propria fiera, sarà predisposto un circuito dove si esibiranno go kart, auto da rally, mezzi fuoristrada e moto da trial. Verranno inoltre effettuate prove di guida sicura e un’esibizione di stuntman.

“Saranno tre giorni molto intensi - sostiene Cuteri –. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità, è prevista nella mattinata di venerdì 1° settembre. Seguirà l’apertura al pubblico degli stand. Il centro cittadino sarà collegato all’area fieristica grazie alle carrozze trainate dai cavalli messe a disposizione da un collezionista della frazione Maresco. Ci saranno molti ospiti di fama internazionale - dice con orgoglio Cuteri - tra cui il designer belga Paul Breuer, che aveva progettato negli anni ‘70 la tanto ambita 128 coupé. Gli appassionati di rally - continua Cuteri - ritroveranno il grande Miki Biasion, ex pilota e campione del mondo, che porterà in mostra alcune sue auto e dialogherà con il pubblico in un convegno a tema”.

Non bisogna dimenticare che Savigliano, oltre che essere leader nella produzione di treni, ha costruito, con la fabbrica della famiglia Fissore, le prime automobili a inizio '900.

“Sarà esposta – spiega Paolo Fissore, portavoce dell’azienda automobilistica - la famosa 1100 trasformata in «sparadadi» da cucina durante il Giro d’Italia, come forma di sponsorizzazione pubblicitaria dell'epoca. Sarà il collezionista Corrado Lo Presto a portare in mostra questo prezioso cimelio”.

Alla presentazione dell’evento hanno partecipato i consiglieri regionali Paolo Bongiovanni e Matteo Gagliasso, che si sono complimentati con gli organizzatori e hanno promesso il supporto economico della Regione per l’organizzazione della manifestazione.

Presenti anche la sindaca di Marene Roberta Barbero, con l’assessore Alberto Deninotti, sul cui territorio comunale transiteranno le auto d’epoca per la sfilata che proseguirà per Cervere e Cherasco rientrando nuovamente a Savigliano.

“Siamo contenti – dicono Barbero e Deninotti - di essere stati coinvolti con il nostro Comune in questo grande evento dedicato ai motori”.

A chiusura della presentazione di «Auto Sport Show», è intervenuto il sindaco di Savigliano Antonello Portera: “Ho seguito alcuni aspetti della parte iniziale del progetto, nel quale credo molto. La nostra area fieristica e l’ideale per accogliere iniziative importanti come questa. Sono fiducioso che sarà una bellissima occasione”.

Adesso non ci resta che aspettare il rombo dei motori delle auto e delle moto che invaderanno pacificamente Savigliano «raccontando» la loro storia.

Per chi è interessato agli stand: info e prenotazioni al numero 380.3296543, e-mail saviglianoinmovimento2022@gmail.com.