Tav: Bergesio (Lega), Bonelli ha cambiato idea su Soumahoro?

“Bonelli, che abbiamo visto in questo periodo commentare con menzogne l’impossibile pur di dire la sua su ogni cosa, oggi addirittura attacca il vicepremier Matteo Salvini sulle opinioni. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra cosa ci dice, invece, sulla decisione di ‘presentare’ Aboubakar Soumahoro alle politiche 2022? Bonelli, che non argomenta su questioni gravissime che riguardano il suo candidato di punta, oggi ha cambiato idea o no su Soumahoro?”.





Così in una nota il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.