Torna a Bra Spazzamondo: tutti uniti per pulire la città

Si rinnova anche nel 2023 l’appuntamento con “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, iniziativa organizzata dalla Fondazione Crc – per il terzo anno consecutivo – per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo. L’appuntamento è in programma per la mattina di sabato 27 maggio dalle 9 alle 12, qualche giorno in anticipo rispetto alla Giornata mondiale dell’ambiente che ricorre il 5 giugno.

A Bra il ritrovo è previsto in piazza Arpino, dove sarà distribuito a tutti i partecipanti il kit per la raccolta dei rifiuti. Tutti i cittadini braidesi potranno prendere parte all’iniziativa iscrivendosi on line sul sito dedicato www.spazzamondo.it entro il 25 maggio. Una volta dotati di sacchetti, pinze e pettorine, i volontari si dedicheranno alla pulizia delle strade limitrofe al tragitto della tangenziale. Anche in questa edizione il Gruppo Civico Volontari Protezione Civile fornirà il proprio supporto all’iniziativa.

Quest’anno, per incentivare la partecipazione e nello stesso tempo premiare la buona volontà degli studenti che da sempre prendono parte all’iniziativa, la Fondazione Crc distribuirà a tutti gli istituti coinvolti un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica sulla base del numero di classi partecipanti (da 1 a 5 classi buono di 200 euro, da 6 a 10 classi buono di 400 euro, oltre le 10 classi buono di 600 euro).

Si confermano inoltre i premi messi in palio per i Comuni: la Fondazione Crc mette infatti a disposizione per i 9 Comuni che avranno coinvolto il maggior numero di cittadini (suddivisi in tre categorie, con popolazione inferiore a 500 abitanti, compresa tra 500 e 3.000 abitanti, oppure superiore ai 3.000 abitanti) dei premi utili per la pulizia urbana e la manutenzione di beni e spazi comuni. Grazie alla massiccia partecipazione all’edizione dello scorso anno di Spazzamondo, la città della Zizzola si è aggiudicata il secondo premio nella sua categoria, ottenendo un decespugliatore elettrico che è stato consegnato proprio nei giorni scorsi.

“I braidesi hanno sempre dimostrato un grande interesse per l’ambiente e per la pulizia della città, come confermato dagli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno in termini di partecipazione. Per questo non possiamo che ringraziarli”, commentano il sindaco Giovanni Fogliato e l’assessore all’ambiente Daniele Demaria. “L’augurio che sempre più persone seguano il loro esempio”.