Valutato originale il sarcofago allo Spianamento di San Sebastiano a Diano d'Alba

Una giornata all’insegna dell’archeologia in quel di Diano d’Alba, per la precisione presso lo Spianamento di San Sebastiano dove, il 27 aprile, la dottoressa Daniela Gandolfi e il professore in Epigrafia latina e storia romana Giovanni Mennella, rispettivamente dirigente archeologo e Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, unitamente all’Architetto Mauro Rabino, hanno effettuato un’analisi del sarcofago in pietra presente in questo storico luogo che, da anni, grazie al progetto Langa del Sole, è al centro di importanti interventi di ristrutturazione per un utilizzo sociale, culturale e artistico.

«Ringrazio gli studiosi - afferma il sindaco Ezio Cardinale -, l’architetto e Elio Rancoita, l’amico che ci accomuna. Per me è stata una giornata stile Indiana Jones: vedere l’analisi visiva e tattile, e sentire che il reperto storico è valutato come originale e databile tra il II e III secolo d.C., è stata un’emozione ed una soddisfazione.

Dovranno seguire ulteriori accertamenti prettamente tecnici da effettuarsi con apposite strumentazioni, finalizzati a fornire ulteriori e, probabilmente, definitivi risultati.



Dopo l'incontro prettamente amicale, non escludo che il Comune di Diano d’Alba possa anche formalizzare accordi con il prestigioso Istituto Internazionale Studi Liguri, finalizzati ad approfondire la nostra storia e quella del territorio in cui viviamo.

Un fatto è invece assolutamente certo: lo “Spianamento San Sebastiano” continua a ammaliare con il suo poliedrico fascino tutte le persone che, a vario titolo e con varie sensibilità e interessi, lo visitano, sempre con grande interesse».

Ma come è strutturato lo “Spianamento San Sebastiano”?

La palazzina e il belvedere sono esempi di patrimonio edilizio di tradizione locale, di grande interesse monumentale e paesaggistico per la Langa e l'Alta Langa.

Il progetto punta al restauro conservativo e l'allestimento al suo interno del Diorama delle Suggestioni dell'alta Langa, destinato alla promozione del paesaggio, della cultura, della sua economia.

“Langa del Sole” propone la valorizzazione con la costruzione di periferiche panoramiche e tematiche, info point interattivi, per creare un’unione sul percorso turistico da Alba a Ceva sulla strada panoramica di cresta, verso i grandi tour della Liguria.



Il progetto comprende anche il restauro conservativo del parco-giardino di "Spianamento - San Sebastiano", in collaborazione con la Scuola di giardinaggio di Venaria Reale.