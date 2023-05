Vigili del Fuoco di Cuneo in Portogallo per esercitarsi contro gli incendi boschivi con la protezione civile europea

Si è conclusa il 9 maggio scorso la missione internazionale EU MODEX PT 2023 che ha visto più di 700 vigili del fuoco provenienti da Francia, Germania, Spagna, Portogallo ed Italia impegnati in addestramenti congiunti per la lotta agli incendi boschivi ad Abrantes (Portogallo).

Simulata l’attivazione di un modulo composto da Vigili del Fuoco, dal Corpo Volontari AIB Piemonte e da personale sanitario di Azienda Zero, sotto la direzione della protezione Civile Europea. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo è stato in prima linea sin dalle prime fasi di preparazione, partecipando con 8 unità di personale e 6 mezzi operativi e logistici.

Complesso lo scenario simulato con il contingente italiano che ha stabilito un campo base pienamente autonomo e ha collaborato alla gestione del centro di coordinamento internazionale. Da qui sono state impiegate le squadre operative presenti con gli italiani impegnati nello spegnimento diretto degli incendi boschivi, nella difesa e nell’evacuazione di centri abitati e alberghi minacciati dal fuoco.

L’occasione è stata utile per testare protocolli, mezzi, attrezzature, capacità di analisi e schemi di cooperazione da adottare sia nelle emergenze internazionali sia per rilanciare e migliorare la collaborazione operativa tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte e componente sanitaria