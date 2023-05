Incidente stradale all'incrocio tra Magliano Alpi e Isola di Bene Vagienna. Due i veicoli coinvolti. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza dei mezzi e i carabinieri per la gestione della viabilità.