Welfare: le Confcommercio di Cuneo, Saluzzo, Mondovì, Carrù e Ceva scelgono TreCuori

Per rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori del proprio territorio ed avvicinarli ai benefici offerti dalla legge sul welfare aziendale - tra i quali non solo l’ottimizzazione del costo del lavoro (risparmio fiscale), ma anche e soprattutto la fidelizzazione dei propri collaboratori e l’attrazione di nuovi talenti, l’aumento della produttività, la crescita del potere d'acquisto dei dipendenti e non ultimo il miglioramento del clima aziendale – le Confcommercio di Cuneo, Saluzzo, Mondovì, Carrù e Ceva hanno siglato un accordo di partnership con TreCuori, piattaforma welfare caratterizzata da servizi innovativi e “cuciti” sulle esigenze di imprese e collaboratori.



Sempre più spesso il welfare viene considerato uno strumento utile alle aziende per guadagnare vantaggio competitivo ed è per questo che le cinque territoriali aderenti a Confcommercio, che da tempo ne seguono lo sviluppo, hanno deciso di guardare al futuro aprendo presso la sede di Cuneo uno Sportello Welfare interamente dedicato, andando così ad implementare ulteriormente la propria offerta di servizi.



Il nuovo servizio e già operativo presso la sede cuneese ed è fruibile da aziende di qualsiasi dimensione, anche le più piccole - associate e non – che potranno così valutare le migliori strategie per la propria realtà ed avere accesso a strumenti e know-how su misura non solo delle loro esigenze, ma anche dei loro lavoratori e dei loro territori.



“Confcommercio con la sua società di servizi sposa la visione del welfare aziendale ideata da TreCuori, che supera i limiti del welfare tradizionale, risultando un generatore positivo di economia circolare e sostenibilità sociale nei confronti di imprese, lavoratori e territori. Condividendo – spiega il Presidente Luca Chiapella – l’attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese e la volontà di favorire la prosperità dei territori di cui TreCuori ne ha fatto la propria mission, abbiamo scelto la piattaforma TreCuori per rispondere alle esigenze dei nostri Associati, offrendo loro soluzioni immediate e personalizzate”.



Sono più di 85 milioni di euro le spese welfare gestite ad oggi da TreCuori in tutt’Italia, incassate da una rete di oltre 18.000 fornitori di beni e servizi scelti da più di 80.000 lavoratori. In Piemonte sono stati già attivati più di 80 piani welfare, per un valore totale di oltre 1,5 milioni di euro (di cui circa un terzo nella sola provincia di Cuneo), di cui ne hanno già beneficiato oltre il migliaio di dipendenti.



Tra le peculiarità che contraddistinguono TreCuori vi e la liberta per i lavoratori di spendere localmente il proprio credito welfare, coinvolgendo cosi i fornitori di prossimità, compresi quelli di fiducia: una scelta sostenibile che genera una ricaduta positiva sui lavoratori, che oltre ai vantaggi del welfare non devono modificare le proprie abitudini d’acquisto, sulle attività commerciali che per incassare tali spese non devono sostenere alcun costo o commissione e infine sui territori che beneficiano di nuova linfa economica.



“Per noi - prosegue il direttore generale Marco Manfrinato - tutto ciò rappresenta un importantissimo valore aggiunto in quanto tutte le nostre aziende associate - settore commercio, turismo, servizi, trasporti, terziario avanzato e professioni - hanno la possibilità non solo di attivare piani welfare per i propri collaboratori ma possono diventare anche fornitori di beni e servizi welfare, dando modo ai tanti lavoratori che dispongono di un credito welfare di fare acquisti presso di loro senza dover sostenere alcun costo o commissione”.



Il welfare aziendale, che già di per sé offre vantaggi concreti a lavoratori ed aziende, e una realtà alla quale negli ultimi tempi il Governo sta riservando particolare interesse con l’introduzione di nuove soglie e benefici.

“Siamo davvero orgogliosi – dichiara Katia Cais, responsabile della Divisione Welfare di TreCuori Spa Società Benefit - dell’attivazione dello Sportello Welfare interamente dedicato presso la sede cuneese di Confcommercio, che consentirà di poter essere tempestivi nell’informare sulle importanti novità normative che riguardano il welfare, permettendo così alle tante aziende associate e non e ai loro collaboratori di poterne cogliere tutti i possibili vantaggi. Le peculiarità di TreCuori - libertà di scelta per i lavoratori, coinvolgimento dei fornitori locali, accessibilità anche alle PMI - saranno uno strumento generativo per il benessere dei territori e di tutti i soggetti che li vivono: cittadini, imprese, associazioni".



Per prendere appuntamento contattare lo sportello Welfare ai seguenti riferimenti:

dottoressa Sabrina Anzalone, e-mail: anzalone@iscomcuneo.it; tel. 0171/604141.