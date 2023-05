Sedie da giardino: come creare un'atmosfera accogliente all'aperto

Chi ha la fortuna di avere uno spazio esterno privato, con l'arrivo della primavera può iniziare a godere dell'allungarsi delle giornate e delle temperature che diventano, pian piano, più miti. Per farlo, però, è necessario aver organizzato questo spazio, balcone o giardino che sia, in modo funzionale.

Per farlo diventare uno spazio pronto ad accogliere te, la tua famiglia ed eventuali ospiti.

Perchè avere sedie e mobili da giardino di qualità e spazi ben strutturati ti permette di godere del tuo spazio esterno in modo confortevole e rilassante. Inoltre, ti offre la possibilità di organizzare pranzi e cene all'aperto con familiari e amici, creando un'atmosfera piacevole e accogliente. Mobili da giardino ben scelti e di ottima fattura, inoltre, possono anche aumentare il valore estetico del tuo spazio esterno.

Una volta organizzati gli spazi la scelta degli arredi ricopre una parte fondamentale per la definizione dello stile e dell'atmosfera generale del tuo giardino.

Le sedie da giardino sono un elemento fondamentale per creare un'atmosfera accogliente all'aperto.

Ci sono molti tipi di sedie da esterno tra cui scegliere

Sedie pieghevoli

Sedie a sdraio

Sedie in rattan

Sedie in acciaio

Sedie in legno

Sedie in ferro battuto

Sedie in plastica

Sedie a dondolo

Sedie adirondack (Le sedie Adirondack sono un tipo di sedia da esterno caratterizzata dallo schienale alto e inclinato e dai braccioli larghi e piatti. Sono fatte di legno o di materiali sintetici e prendono il nome dalla regione delle Adirondack Mountains nello stato di New York. Sono diventate popolari per la loro comodità e il loro stile rustico)

Alcune sedie sono progettate per essere impilate e riposte facilmente, mentre altre sono più pesanti e solide per resistere alle intemperie.

Considera il tuo budget a disposizione e cerca di trovare un compromesso tra la qualità, lo stile e il prezzo.

Valuta la funzionalità, il comfort e lo stile che desideri, ma anche la resistenza ai fattori atmosferici. Opta per materiali resistenti come l'alluminio, il rattan sintetico, il ferro o il legno trattato per evitare che i tuoi mobili si deteriorino velocemente.

Una volta scelti gli arredi puoi renderli ancora più accoglienti con alcuni semplici accorgimenti.

Aggiungi comodità alle sedie utilizzando diversi cuscini: un tocco tessile che, da un lato, dona vivacità alle sedute, rendendole al tempo stesso calde ed accoglienti. E può contribuire a creare un'atmosfera rilassante.

Crea inoltre la giusta illuminazione: l'uso di luci soffuse, come candele o luci a led, può donare allo spazio, dopo il tramonto, un'aura magica a cui sarà difficile resistere.

Utilizza inoltre le piante e fiori, che aiutano a trasmettere un senso di pace. Utilizza, ad esempio, la lavanda o la menta. Una coccola visiva ed olfattiva che ti abbraccerà mentre ti godi la quiete del tuo giardino.

Con questi semplici accorgimenti, sarete pronti a godervi il vostro giardino in tutta comodità e stile.