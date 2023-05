A Beinette il secondo appuntamento con l'evento "Intrecci"

L’Associazione culturale AttivaMente, con il patrocinio del Comune di Beinette e la collaborazione della Cooperativa sociale Gli amici di Jim Bandana, organizza il secondo appuntamento di “Intrecci”.

Sabato 4 febbraio l’esordio di “Intrecci”, evento rivolto alle famiglie con bambini in fascia d’età 0-6 anni, organizzato nell’ambito del progetto “Cultura 0-6: crescere con cura”, in stretta collaborazione con la Compagnia Il Melarancio di Cuneo, con l’obiettivo di offrire precoci esperienze ai bambini e famiglie in tema di arte, cultura e condivisione. Un pomeriggio nato grazie alla collaborazione con le realtà del territorio di Beinette che si occupano di bambini piccoli e famiglie e un’occasione preziosa per incontrarci, che ha visto la partecipazione di numerose famiglie.

Per continuare questa esperienza, gli organizzatori propongono un secondo pomeriggio insieme nella giornata di sabato 20 maggio 2023.

Il ritrovo sarà a Beinette, presso il parco accanto alla biblioteca (Via Gauberti, 15) per iniziare con una merenda offerta dall’associazione AttivaMente e dal Baby Parking Fantasia di Beinette. A seguire una lettura animata, grazie alla Compagnia Il Melarancio di Cuneo e alla biblioteca; alle 16:30 circa la partenza per una breve passeggiata verso il Parco di Rifreddo. Ci accompagnerà Grazia Dosio, guida naturalistica, alla scoperta del paesaggio naturale, utilizzando i nostri cinque sensi.

Al parco di Rifreddo continueranno le attività a tema e il “Gruppo Amici degli anziani” ci permetterà di conoscere le tradizioni legate a natura e campagna nelle nostre zone e di sperimentare il contatto con la nostra terra. Le attività sono pensate per le famiglie, per offrire a bambini, fratelli, genitori e nonni la possibilità di passare un pomeriggio insieme a contatto con la natura. Conclusione prevista verso le 18:30 circa.

Alla realizzazione delle attività collaborano la biblioteca, il Baby Parking Fantasia, la guida naturalistica Grazia Dosio e il Gruppo “Gli amici degli anziani”, per valorizzare il territorio e le sue risorse.

In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso il Salone Olivetti, con una modifica del programma.

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.