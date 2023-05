A Boves torna per la terza edizione il Mercato in Musica

Al via nel mese di maggio la terza edizione di Mercato in Musica, rassegna realizzata da La Fabbrica dei Suoni e dall’Istituto Musicale G. Mosca con il Comune di Boves.



Ad aprire la manifestazione il 13 maggio alle 10:30 sarà il quartetto vocale cuneese Rebel Bit, con una lezione-concerto presso L’Atlante dei Suoni (via Moschetti, 15); il 20 maggio ore 10:30 sarà la volta del Duo Bottasso, in concerto in Piazza Italia presso il Sacrario del Municipio, oltre ad un laboratorio grafico-musicale tenuto da Francesca Veglio ed un angolo libri a cura della Biblioteca Civica di Boves.



Il 27 maggio sarà protagonista il circo, con una performance itinerante nelle piazze centrali della compagnia Chalibares e il laboratorio Circobus! a cura di Fuma che ‘nduma.



Venerdì 9 giugno, alle 20:45 in piazza dell’Olmo si terrà il concerto Fatto 30, facciamo 31, a cura de “Il Ramo” in occasione del trentennale della cooperativa, in collaborazione con l’Istituto Musicale, mentre la mattinata del 10 giugno il centro si animerà ancora con musica diffusa a cura degli studenti e docenti dell’Istituto Musicale “G. Mosca” di Boves. In caso di maltempo gli eventi si terranno all'auditorium Borelli.



Accanto alla programmazione nel centro sono previste delle visite musicali presso la Casa di Riposo Mons. Calandri di Boves. Gli eventi sono possibili grazie al contributo della Fondazione CRC e del Comune di Boves.