A Faule si inaugura la 24ª Festa del Po con un ricco programma

Prende il via domani, venerdì 12 maggio, a Faule la 24ª edizione della Festa del Po che proseguirà nei giorni 13, 14, 15 e 20 maggio.

Il paese vicino al Po, al confine tra la Provincia di Cuneo e quella di Torino, conosciuto per la tradizionale Sagra autunnale delle Bagna Cauda, propone quest’appuntamento primaverile dedicato alla gastronomia con pranzi e cene a base di pesce di fiume, ma anche per far conoscere le sue peculiarità naturalistiche a contatto della flora e della fauna che abitano le rive del grande Fiume.

Molti gli appuntamenti in programma sia per gli adulti che per i bambini e le famiglie, alla scoperta dei tesori naturali del Po.

La festa attira molti turisti non solo dal Saluzzese, ma anche dal Torinese che desiderano trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del buon cibo e delle camminate o escursioni in bicicletta sui sentieri della riserva naturale «Fontane» che costeggiano le rive del Po.

“Come negli anni precedenti – spiega il sindaco Giuseppe Scarafia - il programma della festa è rivolto alle eccellenze gastronomiche locali, con un occhio di riguardo alla peculiarità del nostro territorio che è ricco dal punto di vista naturalistico nella riserva delle «Cave Fontane».

Fino a qualche decennio fa l’evento si chiamava Festa di Primavera, ma con la nascita del Parco del Po, attuale Parco del Monviso, si è dedicata al grande fiume e alla flora a fauna presente nella pianura che lo irrora.

La festa – spiega il sindaco – oltre al buon cibo prevede anche varie attività collaterali con laboratori didattici dedicati alle scuole dell’infanzia e primarie curati dalle guardie del Parco del Monviso, assieme ad altre quali la corsa non competitiva di sabato nel tardo pomeriggio o la camminata naturalistica, in programma domenica pomeriggio aperta a grandi e bambini che si potranno immergere nella natura.

Desidero ringraziare – conclude Scarafia - il Parco del Monviso per il supporto che ci ha dato, così come tutti gli sponsor che hanno permesso di organizzare la festa con la Pro Loco presieduta da Danilo Fenoglio”.

Ed è proprio la Pro Loco di Faule che si occupa della macchina organizzativa della Festa, già rodata in quella dedicata alla Sagra Bagna Cauda, che ha fatto conoscere Faule anche al di fuori dei confini regionali, visti i molti estimatori del piatto più rappresentativo del Piemonte.

Formata da una ventina di ragazzi giovani a partire dal ventiquattrenne Danilo Fenoglio che la presiede da tre anni.

“Abbiamo iniziato a preparare la Festa del Po da circa un mese, - dice Fenoglio - la sua organizzazione è meno impegnativa rispetto a quella della Sagra Bagna Cauda, di ottobre, per la quale siamo già adesso al lavoro.

Tra le tante iniziative gastronomiche, culturali, musicali e le serate danzanti, oltre al mercato dell’artigianato e antiquariato con i prodotti tipici che si terrà per le vie del paese domenica 14 maggio, desidero ricordare – conclude Fenoglio - la corsa/camminata non competitiva giunta alla sua seconda edizione che abbiamo voluto chiamare in dialetto «Na corsa en riva al Po» prevista alle 18,30 sabato 13 maggio. Percorrerà la zona faunistica sulle rive del Po”.

IL PROGRAMMA DELLA 24ª FESTA DEL PO DI FAULE

Domani, venerdì 12 maggio, alle 18,30, inaugurazione della Festa con il taglio del nastro al TerLab alla presenza delle autorità.

Seguirà la proiezione del video a cura del Parco del Monviso.

Si aprirà anche la mostra “40 anni di Piemonte Parchi”, a cura del Parco del Monviso.

Dalle 19,30, cena self service a base di pesce ed altre specialità culinarie locali.

La serata danzante sarà animata dall’orchestra di Liscio & Dance in compagnia di Michael Capuano.

Sabato 13 maggio, alle 18,30, prende il via la seconda edizione di “Na corsa en riva al Po”, una camminata-corsa ludico sportiva, non competitiva, che si snoderà attraverso l’area naturalistica Fontane.

La camminata-corsa ludico sportiva, non competitiva, si snoda tra l’area naturalistica Fontane. Le iscrizioni, al costo di 8 euro, si ricevono fino a dieci minuti prima dell’inizio. La partecipazione è gratuita per i bambini fino agli 8 anni.

Ritrovo a partire dalle 17,30 nell’area TerLab. Partenza alle 18,30 con distribuzione di gadget e buoni cena per i partecipanti.

Dalle 19,30, cena self service con la seconda serata a base di pesce e piatti a base di carne.

Lo sfizioso menu propone anguilla in carpione, trota al cartoccio, pesciolini fritti, acciughe rosse e verdi.

E per chi non ama il pescato ci sarà in alternativa salsiccia, spiedini di carne, affettati, patatine, formaggi e dolci.

L’intrattenimento musicale della serata è sulla musica “country”, con l’esibizione del gruppo “Overland country band”.

Domenica 14 maggio sin dalle 8 del mattino, le vie del paese saranno invase dalle bancarelle con un’esposizione di prodotti di artigianato, antiquariato e del territorio.

In piazza, a cura del Gruppo Avis, vendita delle azalee a favore della ricerca sul cancro.

Alle 12,30 pranzo alla vecchia distilleria e, a partire dalle 15, la camminata naturalistica nella “Riserva naturale Fontane”.

La serata prevede la cena self service e lo spettacolo danzante con Sonia de Castelli.

Lunedì 15 maggio, alle 11, incontro didattico e conoscitivo per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria a cura dei guardia parco del Monviso.

Sabato 20 maggio alle 20,30 La Festa del Po si concluderà con l’ultimo appuntamento che prevede una serata dedicata ai giovani.

Si apre alle 20,30 e cena a base hamburger e hot dog.

Dalle 22, spazio alla seconda edizione di “Faule disco party”, con dj set di Matteo Dianti.

L’ingresso alla festa è libero.