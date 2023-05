A Narzole tutto pronto per il ritorno della giornata dello sport

Domenica 14 maggio torna la Giornata dello Sport di Narzole. L'appuntamento si rilancia dopo tre anni di pausa dovuta alla pandemia, sotto il coordinamento dell'associazione Camminando con Michela e con il patrocinio del Comune di Narzole.



Andrea Caponnetto e il Team Zenzero (con il dj Federico "Chicco" Taricco e Serena Scaffardi), vista la consolidata esperienza negli eventi sportivi di massa, sono stati scelti per animare l'intensa giornata di iniziative dedicate al cammino, alla corsa e alla promozione dell'attività motoria, valida occasione per conoscere le varie associazioni sportive della zona, che nell'occasione si presenteranno al pubblico e faranno provare le varie discipline a bambini e famiglie.



La giornata si apre al mattino con la settima edizione di Correndo con Michela, manifestazione non competitiva e benefica che si svolge lungo un percorso in parte urbano in parte immerso nella natura. Ritrovo alle 9 in piazza Giovanni XXIII, con il ritiro della maglietta dedicata. Verso le 9,30 il via alla corsa vera e propria dove i più allenati potranno misurarsi con se stessi, mentre gli altri potranno camminare in compagnia a passo lento.



All’arrivo un momento di giochi musicali a premi e la consegna del pacco gara. Gradita la prenotazione dei pettorali (che dà diritto al pacco gara) ai numeri 3491612752, 3332873256 o 3714147107 (Whatsapp associazione).



Diversi locali del paese hanno organizzato pranzi convenzionati: Blue Bar, Bar Caffè Arianna, Bar Umberto I da Albana, Bar Chiosco, Pizzeria La Madonnina, Pizzburg.



Il sipario delle attività pomeridiane si alza alle 14 con la consegna a tutti i bambini del Passaporto dello sportivo e a seguire la parata delle associazioni verso piazza Giovanni XXIII, che si sistemeranno nelle varie postazioni. Fino alle 17,30 sarà possibile testare i vari sport e assistere alle dimostrazioni che si susseguiranno, tra interviste e momenti di animazione, musica e gioco. Ospiti dell'evento la Società Filarmonica Narzolese, che accompagnerà con le sue note la Giornata, e l'Ail di Bra, con cui Camminando con Michela ha recentemente collaborato.



Aderiscono alla Giornata con i loro atleti: Associazione Tennistica Narzolese, Il Sole a Mezzanotte, Associazione genitori Crescere Insieme, Asd Bene e Benarzole, Basket Cherasco Asd, Red Shaks Cheerleading.