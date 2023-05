A Valle Rossi di Sommariva Perno è tempo di "Calix, un calice di leggerezza"

Cultura vitivinicola, passione e storicità familiare. Sono le parole d’ordine con le quali il circolo Acli Valle Rossi, nell’omonima frazione di Sommariva Perno, propone la seconda edizione di "Calix", manifestazione dedicata al vino e alle migliori etichette del Piemonte, che un ottimo successo di pubblico riscosse al suo esordio nel 2022.



"Un progetto nato un anno fa – spiegano i volontari dell’associazione, ognuno impegnato con le proprie abilità per creare eventi da condividere per mantenere viva la socialità della frazione – anche col proposito di valorizzare piccoli produttori del territorio di Langhe e Roero, incrociandone esperienze e prodotti con quelli proposti da cantine provenienti da altre zone vocate del Piemonte".



Da qui la proposta di degustazione in programma per sabato 13 maggio, quando dalle ore 17 alle 21 si potranno degustare le Doc e Docg delle diverse macro aree del Piemonte: Langhe, Roero, Monferrato Casalese, Colline Tortonesi, Terre del Gavi, Monferrato Astigiano, Colline del Pinerolese e Alto Piemonte.



L’evento prevede anche due masterclass in cui i produttori approfondiranno sul campo la conoscenza di questi territori e dei loro metodi di produzione: le Terre del Gavi e dei Colli Tortonesi, l'Alto Piemonte e il Ghemme.



Oltre ai banchi d’assaggio, per ogni masterclass sarà possibile degustare due etichette in esclusiva al costo di 15 euro o con tariffa promozionale, prenotandosi entro l’11 maggio, al costo di 25 euro per entrambe le masterclass.





INGRESSO

€ 10 rid. soci associazioni di settore (Ais, Onav e Fisar);

€ 18 intero comprensivo di piatto degustazione, pagamento alla cassa

€ 15 masterclass



Per l’evento è attiva una prevendita on line "Salta la fila" con degustazione a 15 euro per chi prenota in anticipo e una sorpresa culinaria per chi lo fa entro giovedì 11 maggio.



LE CANTINE SELEZIONATE

Az. Agricola Alvio Pestarino

Cascina Goregn

Vinicea ( Vitivinicola Caire e Angelino )

Brezza Giacomo e Figli dal 1885

Az. Vitivinicola Bianco Angelo e Figlio

Az. Agricola Platinetti Guido

Az. Agricola Le Marie

Az. Agricola Bussi Mauro



COSA POTRAI TROVARE

Degustazione libera ai banchi

Produttori vinicoli

Vini biologici

Masterclass dedicate