Fondazione CRC lancia “Spazzamondo” 2023 riflettendo su clima e ambiente con Mario Tozzi

Sabato 20 maggio alle ore 18, presso il cinema Monviso di Cuneo (via XX Settembre, 14), Fondazione CRC promuove “Percorsi sostenibili. Insieme per l’ambiente”, incontro con Mario Tozzi volto a sensibilizzare i cittadini alla tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ecosistema. Il noto geologo cercherà di indicare quali strade si possono ancora percorrere per evitare la catastrofe climatica.



La partecipazione è gratuita, prenotazioni alla pagina https://www.eventbrite.it/e/biglietti-percorsi-sostenibili-insieme-per-lambiente-619827218897.



L’incontro rientra nel calendario del “Cuneo Montagna Festival” e rappresenta l’evento di lancio della terza edizione di “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, in programma sabato 27 maggio in oltre 180 Comuni della provincia di Cuneo, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. “Spazzamondo” prevede la realizzazione di una campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini per la cura dell’ambiente.



Tutti gli interessati possono iscriversi sul sito www.spazzamondo.it entro il 25 maggio.



“Arrivati alla terza edizione di Spazzamondo, abbiamo scelto di affiancare al format consolidato della giornata di raccolta e cura dell’ambiente anche un momento di riflessione sui temi della sostenibilità, aperto a tutti i cittadini: grazie alla collaborazione con il ‘Cuneo Montagna Festival’, siamo riusciti a portare a Cuneo Mario Tozzi, una delle voci più note a livello italiano su questi temi” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “Intanto, oltre 180 Comuni hanno confermato la loro partecipazione a Spazzamondo 2023, il prossimo 27 maggio, e sono aperte le iscrizioni per cittadini e scuole: sostenibilità e comunità tornano al centro di una giornata che, sono certo, potrà ripetere il successo delle prime due edizioni”.



Mario Tozzi, geologo, ricercatore del CNR, divulgatore scientifico, conduttore di programmi televisivi di grande successo dedicati alla salvaguardia dell’ambiente, discuterà sulle conseguenze della crisi climatica nella quotidianità dell’uomo che ha ignorato per troppo tempo i diversi segnali d’allarme. Partendo dal rigoroso metodo scientifico, l’appuntamento proverà a tracciare i prossimi passi necessari alla salvaguardia dell’ambiente.



Per partecipare a “Spazzamondo” è necessario iscriversi, entro il 25 maggio, sulla piattaforma dedicata www.spazzamondo.it selezionando il Comune in cui si vuole effettuare la raccolta. L’opportunità di aderire è data non solo ai singoli, ma anche alle famiglie e ai gruppi, che potranno iscriversi tramite un capogruppo compilando il forum una volta soltanto. Da quest’anno è anche prevista una sezione dedicata alle scuole: a ciascun istituto che parteciperà all’iniziativa sarà consegnato un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica.